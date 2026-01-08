El Hospital QuirónSalud del Vallès se ha disculpado con Begoña C., la paciente que el pasado mes de diciembre denunció un caso de vulneración de sus derechos lingüísticos cuando fue a hacerse una prueba de esfuerzo en este centro de la red sanitaria que esta compañía privada tiene en Cataluña. Una actuación diferente a la que se vivió con casos como el del Hospital Universitario Dexeus y en el Sagrat Cor, ambos en Barcelona, donde ninguno de los dos centros quiso valorar la situación, y mucho menos disculparse.

La afectada denunció entonces a través de las redes sociales que una recepcionista le pidió que hablara en castellano porque no entendía el catalán, aunque posteriormente se dio cuenta de que lo entendía perfectamente y lo expresó. La víctima, además, tuvo que enfrentarse a una situación muy tensa y a los reproches de otras personas que le recriminaron su actitud con la trabajadora del centro por “la mierda de catalán”. Además, el pasado 16 de diciembre trasladó los hechos al Servicio de Atención al Paciente, y el hospital, en la respuesta a la que ha tenido acceso El Món, le contestó el pasado 30 de diciembre y se disculpó por la situación que tuvo que vivir la paciente.

«Lamentamos las molestias ocasionadas», manifiesta la dirección del centro hospitalario, que le comunica que el centro dispone «de una política de derechos lingüísticos y de atención al paciente que promueve la comunicación en el idioma de preferencia del paciente». En la respuesta, el Hospital QuirónSalud del Vallès explica a la afectada que la recepcionista «se ha incorporado recientemente procedente de otra comunidad autónoma». En este sentido, el centro añade que la trabajadora del centro «ya ha iniciado su proceso de inscripción en las próximas convocatorias de formación de catalán que tenemos instaurado en el centro desde hace tiempo».

Respuesta del hospital / J.M.B

Para el hospital es «fundamental» respetar los derechos lingüísticos de sus pacientes

También traslada a la paciente que son conscientes de la «importancia» del respeto y atención a sus pacientes. Así, le trasladan que para ellos es «fundamental» respetar los derechos lingüísticos de los pacientes al ser atendidos en el idioma que elijan. «No dude de nuestra colaboración en este ámbito de protección de los derechos lingüísticos del paciente por parte de nuestro centro», afirma la dirección.

Una respuesta diferente de la oferta hasta ahora

Esta respuesta del Hospital QuirónSalud del Vallès es diferente de la que ofrecieron en su momento la Dexeus o el Sagrat Cor para casos similares. En el caso de la Dexeus, el departamento de comunicación se negó a dar explicaciones sobre los insultos que un médico dejó por escrito en el informe médico de Anna, que acudió al centro de QuirónSalud por un episodio de amnesia. Fuentes del Sagrat Cor, por su parte, evitaron dar explicaciones a El Món tras conocer el caso de una mujer centenaria que sufrió una discriminación lingüística. Durante la asistencia médica, según relató su hijo, su madre y su hermana fueron víctimas de discriminación lingüística por parte de la doctora que las atendió, quien después de dirigirse a ella en catalán les espetó el ya clásico “¡Hábleme en español!”