Una paciente ha denunciado un caso de vulneración de los derechos lingüísticos en un centro de la red sanitaria que la compañía QuirónSalud tiene en Cataluña. Tras los casos denunciados públicamente en el Hospital Universitari Dexeus y en el Sagrat Cor, ambos en Barcelona, otra usuaria un caso reciente en el Hospital QuirónSalud del Vallès. En un hilo en la red social X, la denunciante explicó detalladamente el incidente que sufrió este pasado miércoles con una recepcionista, quien le dijo que no entendía el catalán para que le hablara en castellano, aunque posteriormente se dio cuenta de que lo entendía perfectamente. La víctima, además, tuvo que soportar los reproches de otras personas que le recriminaron su actitud con la trabajadora del centro por «la mierda del catalán», en una escena de mucha crispación en la que se sintió increpada por varias personas.

La mujer relata que, en un primer momento, cuando la recepcionista le pidió que hablara en castellano, lo hizo porque «tenía mucha prisa». Pero, cuando terminó de hacer los trámites, le expuso que la dirección del centro debería facilitarle el acceso a cursos para aprender la lengua catalana. Ante esto, la recepcionista le respondió que ella “no tenía ninguna obligación de hablar en catalán” y añadió que “no la podía obligar» a hacerlo. La denunciante no se mordió la lengua y le replicó, ahora ya en catalán, que ella «no tenía ninguna obligación” de dirigirse a ella en castellano. La conversación prosiguió con la afectada manteniendo el catalán, un hecho que le hizo darse cuenta de que la trabajadora del hospital no tenía problemas para entender la lengua.

Ahir vaig viure una situació d vulneració dels meus drets lingüístics al l'hospital @Quironsalud_PAC dl Valles..La noia d recepció,a la meva petició, em va dir q no en entenia el català.

Reproches en la sala de espera después de que la trabajadora se pusiera a llorar

El incidente, sin embargo, no se quedó ahí. Gente que había en la sala de espera se volvió contra la afectada. Siempre según su relato, otros pacientes se posicionaron en su contra y un auxiliar intervino en la disputa pidiéndole que no hablara «así» a la trabajadora, quien se puso a llorar. La situación fue a más, y la afectada –que admite que «saltó», recibió insultos directos por su actitud de defensa de sus derechos lingüísticos.

Una mujer la increpó y le recriminó que había hecho llorar a la “pobre chica” por “la mierda del catalán». De hecho, la misma mujer que le espetó esto explicitó que «ya había suficiente con la tontería del catalán». La afectada no se achicó y le replicó respondiendo que, si no defendía la lengua, no era realmente catalana. Hasta cinco personas se unieron a las críticas, y la denunciante asegura que se sintió «vulnerable» en un momento en que iba a someterse a una prueba médica.