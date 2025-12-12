Una pacient ha denunciat un cas de vulneració dels drets lingüístics en un centre de la xarxa sanitària que la companyia QuirónSalud té a Catalunya. Després dels casos denunciats públicament a l’Hospital Universitari Dexeus i al Sagrat Cor, ambdós a Barcelona, una altra usuària un cas recent a l’Hospital QuirónSalud del Vallès. En un fil a la xarxa social X, la denunciant explicat detalladament l’incident que va patir aquest passat dimecres amb una recepcionista, que li va dir que no entenia el català perquè li parlés en castellà tot i que posteriorment es va adonar que l’entenia perfectament. La víctima, a més, va haver d’aguantar els retrets d’altres persones que li van recriminar la seva actitud amb la treballadora del centre per “la merda de català”, en una escena de molta crispació en què es va sentir increpada per diverses persones.
La dona relata que, en un primer moment, quan la recepcionista li va demanar que parlés en castellà, ho va fer perquè “tenia molta pressa”. Però, quan va acabar de fer els tràmits, li va exposar que la direcció del centre hauria de facilitar-li l’accés a cursos per aprendre la llengua catalana. Davant d’això, la recepcionista li va respondre que ella “no tenia cap obligació de parlar en català” i va afegir que “no la podia obligar” a fer-ho. La denunciant no es va mossegar la llengua i li va replicar, ara ja en català, que ella “no tenia cap obligació” de dirigir-se a ella en castellà. La conversa va prosseguir amb l’afectada mantenint el català, un fet que li va fer adonar-se que la treballadora de l’hospital no tenia problemes per entendre la llengua.
Ahir vaig viure una situació d vulneració dels meus drets lingüístics al l’hospital @Quironsalud_PAC dl Valles..La noia d recepció,a la meva petició, em va dir q no en entenia el català. Jo anava a fer-me— @Begoc111🚒 (@Begoc111) December 11, 2025
una prova d’esforç
@quironsalut_pacien@mantincelcatala @llenguacat
🧵 pic.twitter.com/XUt9FwDbup
Retrets de la sala d’espera després que la treballadora es posés a plorar
L’incident, però, no es va quedar aquí. Gent que hi havia a la sala d’espera es va regirar contra l’afectada. Sempre segons el seu relat, altres pacients es van posicionar en contra seva i un auxiliar va intervenir en la picabaralla demanant-li que no parlés “així” a la treballadora, que es va posar a plorar. La situació va anar a més, i l’afectada –que admet que va “saltar”, va rebre insults directes per la seva actitud de defensa dels seus drets lingüístics.
Una dona la va increpar i li va retreure que havia fet plorar la “pobra noia” per “la merda del català”. De fet, la mateixa dona que li va etzibar això va explicitar que “ja n’hi havia prou amb la tonteria del català”. L’afectada no es va arronsar i li va replicar va respondre que, si no defensava la llengua, no era realment catalana. Fins a cinc persones van unir-se a les crítiques, i la denunciant assegura que es va sentir “vulnerable” en un moment en què anava a sotmetre’s a una prova mèdica.