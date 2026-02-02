Una psiquiatra niega tratamiento en catalán a paciente tras crisis suicida

Plataforma per la Llengua ha denunciado que una psiquiatra del Hospital de Día Còrsega, gestionado por la Fundació CPB, negó el tratamiento en el ámbito de la cobertura sanitaria pública a una paciente que sufrió una crisis suicida y que quería ser atendida íntegramente en catalán. El centro hospitalario apoyó a la médica en este nuevo caso de discriminación lingüística e, incluso, el director médico de la Fundació CPB Serveis de Salut Mental de Barcelona presionó y reprendió a la paciente por haber grabado las visitas como prueba para defender sus derechos lingüísticos y denunciar la negación de tratamiento médico por razón de lengua. La ONG ha hecho público el caso y los audios después de acompañar a la víctima en todo el proceso legal y haber conseguido que el Departamento de Salud haya sancionado al centro con una multa de 3.006 euros por discriminación lingüística, pero no ha sancionado a ninguno de los profesionales implicados en la discriminación ni tampoco ha indemnizado a la paciente de ninguna manera. La víctima y la entidad consideran la multa «injusta e insuficiente» y por eso han ido un paso más allá y ella ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Servei Català de la Salut para pedir una indemnización de 30.000 euros en concepto de daños y perjuicios.

Los hechos dados a conocer este martes por la entidad que preside Òscar Escuder se remontan a febrero del año 2024 cuando la paciente acudió al Hospital de Día Còrsega para valorar el ingreso a un programa de atención específico. En esa primera sesión de evaluación, que se realizó el 27 de febrero, la paciente pidió a la psiquiatra realizar las sesiones individuales íntegramente en catalán, y la médica, pese a algún comentario negativo, acabó aceptando la petición. Dos días después, la paciente ya tuvo la primera cita con el enfermero y, aunque ella había solicitado explícitamente sesiones en catalán, este se dirigió a ella en castellano, le hizo saber que «no se sentía cómodo hablando catalán» y no la pudo atender correctamente debido a eso. Al día siguiente, la psiquiatra le dijo a la paciente que no podía obligar a ningún profesional a hablar en catalán y la invitó a «dejar de lado» su opción lingüística para poder seguir el tratamiento, y llegó a comparar su situación con no querer dejar de consumir drogas o autolesionarse. «Es mi realidad. Yo no sufro en castellano, sufro en catalán», defendió la usuaria. A pesar de esto, la doctora le comunicó que el centro no podía garantizar la atención individual en catalán y le explicó que su tratamiento quedaba suspendido a la espera de tratar la situación con el equipo.

El 7 de marzo, la médica llamó a la paciente y le dejó claro que el equipo había decidido que el tratamiento se debía hacer en la lengua escogida por los profesionales, y la instó a elegir entre hacer la terapia en castellano o renunciar al tratamiento, pero ella no cedió y acusó al centro médico de «chantaje». «No es un chantaje, es un baño de realidad», le respondió la psiquiatra. El 12 de marzo, la doctora le confirmó que se mantenía firme en la negativa a ofrecer un tratamiento psiquiátrico en catalán, le indicó que si no le parecía bien, podía presentar una reclamación, y también le reconoció que no se habían planteado ningún escenario alternativo para garantizarle el tratamiento, si fuera necesario, redirigiéndola a otro centro. Ante esta situación, la psiquiatra emitió un informe de alta de la paciente afirmando que «la paciente toma la decisión de no iniciar tratamiento en nuestro centro». Una afirmación falsa, porque la víctima de esta vulneración de derechos lingüísticos quería realizar el tratamiento psiquiátrico prescrito tras un ingreso por crisis suicida, pero en catalán.

Reprendida por grabar las conversaciones

La paciente presentó una reclamación para que la fundación investigara los hechos y sancionara a los responsables, y para que la derivaran al centro que la fundación tiene en el barrio del Coll de Barcelona, pero la fundación negó cualquier situación de discriminación. A raíz de la respuesta, la víctima se puso en contacto con Plataforma per la Llengua, que le ofreció asesoramiento jurídico, y se interpuso una segunda reclamación ante la Subdirección General de Evaluación e Inspección Sanitarias y Farmacéuticas del Departamento de Salud. Motivado por esta reclamación, el director médico de la fundación se reunió con la víctima y con la ONG del catalán. Allí rectificó y admitió que la paciente tenía derecho a recibir el tratamiento en catalán y la redirigió al centro médico que la fundación tiene en el Coll. A pesar de esto, el 19 de abril, cuando la paciente comenzó el tratamiento en el nuevo centro, el director médico de la fundación y otra doctora reprendieron a la paciente por grabar las conversaciones que le han servido para evidenciar la discriminación lingüística que sufrió.

La sanción de 3.000 euros impuesta por Salut es insuficiente

A raíz de la reclamación hecha a Salut, la directora general de Ordenación y Regulación Sanitaria del Departamento de Salud acordó iniciar un procedimiento sancionador contra la Fundació Privada CPB Serveis de Salut Mental. La instructora consideró que había habido falta de controles y precauciones, y lo tipificaba como infracción grave según el artículo 35.b.2, de la Ley General de Sanidad. El expediente sancionador abierto el 25 de junio del 2024 se cerró a finales de noviembre de ese año con una sanción de 3.006 euros para la fundación, que pagó la multa.

Imagen de la consejera de Salud, Olga Pané, durante la última sesión en el Parlamento de Cataluña / David Zorrakino (Europa Press)

Plataforma per la Llengua ve insuficiente la sanción y ha continuado asesorando a la víctima, que el pasado mes de marzo presentó una reclamación de indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento del servicio sanitario público contra el Servei Català de la Salut, ya que se considera que hay responsabilidad directa de esta institución en la prestación defectuosa de la asistencia sanitaria. «La paciente sufrió una vulneración de sus derechos fundamentales de igualdad, no discriminación, integridad física y moral y libertad de expresión, además de algunos otros derechos derivados del hecho de que no se le comunicaron informaciones sobre su tratamiento», subraya la entidad en un comunicado, donde cuantifica el daño moral en 30.000 euros. De momento, la reclamación ha sido admitida, pero la resolución del proceso puede prolongarse algunos años.

Finalmente, además, la entidad presidida por Òscar Escuder considera que es necesaria una indemnización directa de la Fundació Privada CPB Serveis de Salut Mental. Por este motivo, Plataforma per la Llengua ha acompañado a la víctima a presentar una reclamación contra la fundación para que reconozca su derecho a percibir la indemnización correspondiente a los daños y perjuicios y para que comunique el siniestro a la aseguradora e indique el nombre a la entidad para hacer la reclamación directa. Asimismo, ha reclamado al Colegio de Médicos de Barcelona que asuma responsabilidades porque, a pesar de que la resolución de Salut defiende la actuación del centro y la considera «buena praxis médica».