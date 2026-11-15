Una immensa majoria de la població a Catalunya, concretament el 87%, està d’acord o molt d’acord que es parli català sempre que es pugui amb l’objectiu d’incentivar que la gent l’aprengui. És a dir, gairebé 9 de cada 10 catalans estan a favor de mantenir el català. Així es desprèn de la segona enquesta Òmnibus de la Generalitat que ha publicat aquest divendres el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). El sondeig posa de manifest un consens social molt ampli entorn d’aquesta estratègia lingüística.
De les 1.741 persones enquestades entre el 29 de juny i el 7 de setembre de 2026, un 54% afirma estar-hi “molt d’acord” i un 33% s’hi mostra “d’acord”. Per contra, només un 12% expressa rebuig a aquesta premissa, repartit entre un 9% que hi està “en desacord” i un 3% que s’hi declara “molt en desacord”, mentre que un 1% no contesta.
Tot i aquesta predisposició favorable a l’extensió de l’ús del català, les dades del CEO constaten que una part significativa de la ciutadania topa amb entrebancs per fer servir la seva llengua en situacions quotidianes. Preguntats sobre si consideren que poden utilitzar la seva llengua sempre que volen, prop de 3 de cada 10 enquestats responen negativament en sectors clau.
Obstacles a la sanitat, al comerç i a la restauració
L’àmbit dels bars i restaurants és on es detecta una percepció més elevada de limitació lingüística, ja que un 29% assegura que no hi pot fer servir sempre la seva llengua, davant d’un 67% que afirma que sí que pot i un 4% que no ho sap. La situació és gairebé idèntica en el sector comercial, on el 28% dels participants denuncia que no pot expressar-se en la seva llengua sempre que ho desitja, mentre que el 68% sí que ho pot fer i un 4% opta per no pronunciar-se. Pel que fa a l’àmbit sanitari, el percentatge de persones que asseguren no poder utilitzar sempre la seva llengua se situa en el 26%, enfront del 70% que respon afirmativament i un 4% que no ho sap.
Predisposició per al voluntariat lingüístic i nivell de coneixement
D’altra banda, l’enquesta també mesura el grau d’implicació activa de la ciutadania en l’aprenentatge de la llengua. Gairebé la meitat dels enquestats, un 49%, afirma que estaria disposat a dedicar 10 hores al llarg d’un trimestre per ajudar a practicar el català a persones que l’estan aprenent. En canvi, un 48% descarta assumir aquest compromís i el 3% restant no contesta la pregunta.
Aquesta radiografia sociolingüística es completa amb l’autopercepció sobre el domini de l’idioma, que obté una nota mitjana de 7,1 sobre 10 entre el conjunt de la població. Segons l’enquesta, el 71% dels ciutadans considera que sap parlar català amb un nivell notable o excel·lent: un 55% es puntua entre el 8 i el 10 i un 16% se situa entre el 6 i el 7. A l’altra banda de la balança, un 9% dels enquestats s’atorga un aprovat just amb un 5. Finalment, el 19% reconeix tenir un domini insuficient de la llengua parlada, sumant el 10% que es qualifica amb un 3 o un 4 i el 9% que es mou entre el 0 i el 2.