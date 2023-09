El català ha estat aïllat a Google uns mesos, però sembla que això ha arribat a la fi gràcies a la pressió popular. La nostra llengua ha recuperat la visibilitat perduda als resultats de cerca de Google després d’un canvi d’algoritme. Aquesta actualització ha duplicat la presència del català als primers resultats, un fet molt positiu després de mesos en què Google prioritzava sempre els resultats en castellà. Fa un mes, la presència del català als primers resultats era només del 24%, mentre que actualment ja és del 57%, segons dades de l’Aliança per garantir la presència digital del català, un organisme impulsat pel Govern i format per deu entitats de la societat civil.

L’Aliança per garantir la presència digital del català ha col·laborat activament amb Google per recuperar la visibilitat dels webs en català, molt perjudicats per l’anterior algoritme, així com la visibilitat de la nostra llengua als resultats de cerca. “Google ha començat a aplicar canvis als seus algoritmes i avui es pot confirmar que la visibilitat del contingut web en català ha millorat de manera substancial”, ha celebrat l’Aliança aquest divendres.

Google ha canviat l’algoritme que discriminava el català i la llengua ha duplicat la visibilitat / Pexels

Campanya viral contra la discriminació del català

Aquest canvi en l’algoritme podria tenir a veure amb una campanya que es va fer viral a Twitter on centenars de persones van viralitzar un missatge reclamant a Google que deixés de discriminar el català i solucionés el problema. “Estimat Google. La meva llengua materna és el català. Em decep veure que en els últims temps en les meves cerques apareixen articles en castellà abans que en català. Podeu revisar-ho? Gràcies”, diu la plantilla del missatge que centenars d’usuaris van piular i que podria haver contribuït al canvi d’algoritme.