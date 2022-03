Interior convoca 300 places de bombers voluntaris

El Departament d’Interior ha convocat aquest dilluns 300 noves places de bombers voluntaris. Segons les informacions de la mateixa conselleria, aquestes places pertanyen a la Secció Activa del cos, i per tant, són els bombers que entren en acció. El termini per presentar-se a les oposicions que assignaran aquestes places comença el 22 de març i acaba el 20 d’abril, per tant, durant aquestes dates, els interessants que compleixin els requsists podran presentar-se per optar a una de les tres centenars de places que s’ofereixen. Aquesta classe de bombers són cridats a treballar en alguns incendis i accidents i cobren 10 euros per cada hora treballada.

Per entrar a les places, el departament ha explicat que hi haurà tres fases: prova d’aptituds i coneixements, formació a l’Institut de Seguretat Pública i pràctiques en un parc de Bombers. A més, cal que tots els candidats a presentar-se a les proves siguin graduats escolars i visquin en un radi de màxim 30 quilòmetres de l’estació de Bombers més propera. Pel que fa a les proves, la primera fase consisteix en un examen de coneixements específics, aptituds físiques, prova mèdica, test psicotècnic, entrevista personal i coneixement de les llengües catalana i castellana. De moment, només hi ha la informació d’aquesta fase.

Segons diu la pàgina web de la Generalitat, els bombers voluntaris són les persones que, per la seva vocació beneficosocial, presten serveis d’una manera altruista dins l’estructura de qualsevol dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvaments a Catalunya. No tenen la consideració de funcionaris ni de personal laboral i es regeixen pel reglament corresponent. És per aquest motiu, que tampoc tenen certs privilegis ni obligacions que els bombers que són funcionaris. Tot i això, reben una compensació econòmica per les hores treballades. En concret, els bombers voluntaris cobren uns 10 euros cada hora que treballen.