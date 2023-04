Les frases més polèmiques de Sánchez Dragó

L’escriptor i periodista Fernando Sánchez Dragó ha mort aquest dilluns als 86 a la seva residència de Sòria, després de patir una parada cardíaca. Autor d’una quarantena d’obres, entre novel·les i assaig, tertulià i presentador de televisió, Sánchez Dragó també era molt conegut per les seves diverses frases polèmiques. Amb una ideologia masclista, unionista, d’extrema dreta, creient de teories de la conspiració (ha posat en dubte l’arribada a la Lluna), també ha reconegut que ha mantingut relacions sexuals i sentimentals amb dones molt més joves que ells. Durant tots aquests anys, ha carregat amb contundència contra Catalunya, els catalans i l’independentisme, i, en els últims dies, també s’ha pronunciat amb el tema de la gestació subrogada d’Ana Obregón. Sobre això, ha afirmat que si la mare del seu últim fill (que té 10 anys), hagués tingut 68 anys, “no hagués fet l’amor amb ella”.

Els independentistes són un ramat de xais

La ideologia política de Sánchez Dragó és clarament d’extrema dreta i ha carregat en moltes ocasions contra el moviment independentista. De fet, després d’una Diada a Catalunya va escriure un article que es titulava ‘¡Arre, borreguitos!’. Escrivia “de les manifestacions en què un milió de xais demanava a crit pelat que Catalunya perdés la triple enya del seu topònim, de la seva mare pàtria i del gentilici que durant moltes centúries ens va unir a tots”.

El periodista també ha afirmat: “m’agrada moltíssim el Cara al sol, no per feixisme, sinó perquè és un himne molt bonic”.

“S’hauria de prohibir informar sobre el maltractament”

Aquesta frase la va dir en una xerrada amb els lectors a El País sobre el seu llibre Y si habla mal de España… es español. En aquesta trobada, Sánchez Dragó va afirmar: “Crec que s’hauria de prohibir informar sobre maltractaments i sobre terrorisme. Aquest, llavors, desapareixeria, perquè el terrorista només busca publicitat per a les malifetes. I els altres, es reduirien. No donem idees als malfactors”.

En aquesta mateixa cita, l’escriptor també va afirmar que el seu “crit de guerra” és “salut, anarquia i cada nit una tia”.

“15 orgasmes en 5 hores”

Són més les ‘perles’ sobre violència de gènere que ha deixat anar el periodista. També ha afirmat que “la Llei de Violència de Gènere que discrimina els homes”. O, per exemple, en una entrevista a El Español ha arribat a assegurar que “les dones de dretes follen millor, les d’esquerres creuen que estan salvant el món”.

En aquesta mateixa entrevista a dir que “una dona ben follada no defalleix mai: l’altre dia li vaig donar a una 15 orgasmes en 5 hores”.

“Les dones embarassades són com taxis”

El llibre Santiago Abascal España vertebrada, en què l’escriptor conversa amb el líder de Vox, també ha generat polèmica. En un tros, carrega contra l’avortament i fa una metàfora en què compara la dona embarassada amb un taxi que porta un passatger i que “no per això pot matar-lo”. En l’entrevista a El Español es va reafirmar dient que “la dona és propietària del seu cos, però el nen no és el seu cos. Ella es converteix en vehicle, no vols anomenar-lo taxi? Anomena-ho carruatge imperial”.