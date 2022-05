ERC, Junts i PDeCAT demanen el Congrés més plantilles de reforç a l’escola

ERC, JxCat i el PDeCAT han registrat al Congrés una proposició de no llei conjunta que insta el govern espanyol a garantir que es puguin mantenir els reforços de personal docent i no docent de cara al curs vinent. Els tres partits demanen “reeditar la transferència del curs passat a les comunitats autònomes tant dels fons propis de l’Estat com del mecanisme europeu REACT-UE per a Educació”. A més, la PNL demana “finançar la consolidació de les plantilles de reforç de personal docent i no docent contractades per les comunitats autònomes a causa de la pandèmia de Covid-19 en el curs 2023-2024”.

El ple del Congrés dels Diputats / ACN

“A les portes d’iniciar el curs 2022-2023, amb l’impacte emocional de la pandèmia encara present en els nostres nens i joves, i l’impacte que suposa l’escolarització de milers d’alumnes provinents d’Ucraïna, es fa necessari mantenir aquest reforç“, han argumentat els partits. És per això, que es demana aquest reforç de professorat que pugui donar una certa seguretat no només a alumnes sinó també a altres professors. De moment, els fons europeus encara no han donant tots els fruits necessaris, sobretot a Catalunya, on encara en falta una gran part dels acordats. Tot i això, la proposta dels grups al Congrés vol anticipar aquests diners per poder invertir-los en educació.

El finançament del govern espanyol

Les formacions polítiques han demanat que el govern espanyol sigui l’encarregat de finançar la situació. De fet, han demanat que s’utilitzin una part dels fons europeus per intentar millorar aquestes plantilles. No és d’estranyar que avui dia encara hi hagi escoles que tinguin falta de personal i es creu que després de les grans inversions que es van fer per obrir més places davant dels confinaments, és necessari mantenir aquest augment de professorat. A més, tal com han descrit les formacions polítiques “el finançament per consolidar les plantilles de reforç no és només útil sinó també necessari”, han exposat.