La consellera d’Educació, Esther Niubó, ha incorporat al seu equip un regidor de Rubí polèmic per les seves declaracions en contra de la unitat del català i de la immersió lingüística. La ràdio municipal de la ciutat vallesana ha avançat que Víctor García Correas serà nomenat nou coordinador de Projectes Estratègics de la Secretaria de Millora Educativa.
El regidor va qüestionar el 2019 que el seu fill –aleshores alumne d’infantil– hagués de fer classes sempre en català, llevat d’unes poques hores que feia en anglès. “Qui assegura que es parli castellà?”, va dir aleshores. Anys més tard, en un altre ple municipal, va negar la unitat de la llengua, assegurant que el català no és el mateix idioma que parlen a València o Mallorca.
😲 Doncs sembla i resulta que l'historial d'en Víctor García Correas, regidor d'educació de Rubí pel PSC, que ha saltat a la fama per les seves declaracions anticientífiques, ultraideologutzades i demencials, és més extens del que ens pensàvem.— Gerard Furest (@gerard_furest) February 7, 2025
📅 El 2019 va dir això 👇 pic.twitter.com/8RBGrASEmJ
En aquestes ocasions, tant el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, com el mateix president, Salvador Illa, van desautoritzar les seves declaracions. Tot plegat va obligar el regidor a demanar disculpes en una carta publicada al Tot Rubí i en què matisava les seves polèmiques declaracions.
Vox, PP i … PSC i Comuns voten conjuntament a Rubí en contra de fer una aportació municipal a La Bressola davant la difícil situació que travessa.— Gerard Furest (@gerard_furest) February 6, 2025
El segon bloc, "d'esquerres", afirma que defensar la unitat de la llengua és "protoimperialista".
No sé si cal dir res més 👇 pic.twitter.com/VpJTIxj4mv
En la carta, Garcia assegurava que havia estat “poc encertat” després d’acusar la regidora anticapitalista Marina Dolset de tenir una visió “protoimperialista” per defensar la unitat de la llengua. “Evidentment, tot és català, filològicament, i en tots els aspectes que es considerin, amb les seves varietats diatòpiques, per cert, molt riques al català”, va excusar-se en l’escrit de disculpes. “He après”, concloïa tot seguit.
Crítiques sindicals al nomenament
La Intersindical ha denunciat el nomenament en un comunicat. “És inadmissible que una persona que ha negat públicament la unitat de la llengua catalana assumeixi responsabilitats en la direcció educativa del país”, apunta l’escrit. El sindicat considera que es tracta d’una decisió “políticament irresponsable” i incompatible “amb la defensa de la llengua catalana, de l’escola pública i del consens científic sobre la unitat de la llengua”.
El portaveu de la formació, Marc Martorell, ha lamentat la incorporació del regidor socialista. “El Govern envia un missatge molt preocupant a tota la comunitat educativa en un moment d’emergència lingüística sense precedents”, ha manifestat el referent sindical.