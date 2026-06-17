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Niubó incorpora al seu equip un regidor que va qüestionar la immersió lingüística
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Gabriel González
Gabriel González
17/06/2026 20:12

La consellera d’Educació, Esther Niubó, ha incorporat al seu equip un regidor de Rubí polèmic per les seves declaracions en contra de la unitat del català i de la immersió lingüística. La ràdio municipal de la ciutat vallesana ha avançat que Víctor García Correas serà nomenat nou coordinador de Projectes Estratègics de la Secretaria de Millora Educativa.

El regidor va qüestionar el 2019 que el seu fill –aleshores alumne d’infantil– hagués de fer classes sempre en català, llevat d’unes poques hores que feia en anglès. “Qui assegura que es parli castellà?”, va dir aleshores. Anys més tard, en un altre ple municipal, va negar la unitat de la llengua, assegurant que el català no és el mateix idioma que parlen a València o  Mallorca.

En aquestes ocasions, tant el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, com el mateix president, Salvador Illa, van desautoritzar les seves declaracions. Tot plegat va obligar el regidor a demanar disculpes en una carta publicada al Tot Rubí i en què matisava les seves polèmiques declaracions. 

En la carta, Garcia assegurava que havia estat “poc encertat” després d’acusar la regidora anticapitalista Marina Dolset de tenir una visió “protoimperialista” per defensar la unitat de la llengua. “Evidentment, tot és català, filològicament, i en tots els aspectes que es considerin, amb les seves varietats diatòpiques, per cert, molt riques al català”, va excusar-se en l’escrit de disculpes. “He après”, concloïa tot seguit. 

Crítiques sindicals al nomenament

La Intersindical ha denunciat el nomenament en un comunicat. “És inadmissible que una persona que ha negat públicament la unitat de la llengua catalana assumeixi responsabilitats en la direcció educativa del país”, apunta l’escrit. El sindicat considera que es tracta d’una decisió “políticament irresponsable” i incompatible “amb la defensa de la llengua catalana, de l’escola pública i del consens científic sobre la unitat de la llengua”.

El portaveu de la formació, Marc Martorell, ha lamentat la incorporació del regidor socialista. “El Govern envia un missatge molt preocupant a tota la comunitat educativa en un moment d’emergència lingüística sense precedents”, ha manifestat el referent sindical.

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