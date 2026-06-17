La consejera de Educación, Esther Niubó, ha incorporado a su equipo a un concejal de Rubí polémico por sus declaraciones en contra de la unidad del catalán y de la inmersión lingüística. La radio municipal de la ciudad vallesana ha adelantado que Víctor García Correas será nombrado nuevo coordinador de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Mejora Educativa.

El concejal cuestionó en 2019 que su hijo –por entonces alumno de infantil– tuviera que dar clases siempre en catalán, salvo unas pocas horas que tenía en inglés. “¿Quién asegura que se hable castellano?”, dijo en ese momento. Años más tarde, en otro pleno municipal, negó la unidad de la lengua, asegurando que el catalán no es el mismo idioma que se habla en Valencia o en Mallorca.

😲 Pues parece y resulta que el historial de Víctor García Correas, concejal de educación de Rubí por el PSC, que ha saltado a la fama por sus declaraciones anticientíficas, ultraideologizadas y demenciales, es más extenso de lo que pensábamos.



📅 En 2019 dijo esto 👇 pic.twitter.com/8RBGrASEmJ — Gerard Furest (@gerard_furest) February 7, 2025

En estas ocasiones, tanto el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, como el mismo presidente, Salvador Illa, desautorizaron sus declaraciones. Todo ello obligó al concejal a pedir disculpas en una carta publicada en el Tot Rubí y en la que matizaba sus polémicas declaraciones.

Vox, PP y … PSC y Comuns votan conjuntamente en Rubí en contra de hacer una aportación municipal a La Bressola ante la difícil situación que atraviesa.



El segundo bloque, «de izquierdas», afirma que defender la unidad de la lengua es «protoimperialista».



No sé si hace falta decir nada más 👇 pic.twitter.com/VpJTIxj4mv — Gerard Furest (@gerard_furest) February 6, 2025

En la carta, García aseguraba que había sido “poco acertado” tras acusar a la concejala anticapitalista Marina Dolset de tener una visión “protoimperialista” por defender la unidad de la lengua. “Evidentemente, todo es catalán, filológicamente, y en todos los aspectos que se consideren, con sus variedades diatópicas, por cierto, muy ricas en el catalán”, se excusó en el escrito de disculpas. “He aprendido”, concluía a continuación.

Críticas sindicales al nombramiento

La Intersindical ha denunciado el nombramiento en un comunicado. “Es inadmisible que una persona que ha negado públicamente la unidad de la lengua catalana asuma responsabilidades en la dirección educativa del país”, apunta el escrito. El sindicato considera que se trata de una decisión “políticamente irresponsable” e incompatible “con la defensa de la lengua catalana, de la escuela pública y del consenso científico sobre la unidad de la lengua”.

El portavoz de la formación, Marc Martorell, ha lamentado la incorporación del concejal socialista. “El Gobierno envía un mensaje muy preocupante a toda la comunidad educativa en un momento de emergencia lingüística sin precedentes”, ha manifestado el referente sindical.