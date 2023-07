La UGT denuncia “irregularitats” en les places perfilades d’alguns centres

La UGT de les comarques gironines ha denunciat aquest dilluns que des del mes d’abril ha detectat i denunciat al servei territorial de Girona “irregularitats” en la selecció de professorat per determinats centres. Això ha succeït en places perfilades d’alguns centres educatius gironins, segons denuncia el sindicat. Els responsables de la UGT a Girona han explicat que tot i les seves denúncies, la direcció del servei territorial a Girona, que és el màxim responsable del Departament d’Educació al territori, “ha negat l’evidència” i ha “desatès la seva obligació de fer respectar la normativa vigent”. Així, la UGT ha assegurat que s’han produït irregularitats pel que fa al decret de plantilles, una normativa que fa anys que denuncien i que és una de les demandes pendents per arribar a un acord amb la conselleria.

Que en un mateix institut coincideixi la dona del director, la germana del secretari, l'amiga de la coordinació pedagògica i una amistat intensa del/la cap d'estudis… tots ells en places estructurals és pura coincidència. — Jordi Perales (@jordiperales) July 7, 2023 Un dels responsables de la UGT a comarques gironines, Jordi Perales, denuncia a Twitter aquestes irregularitats / Twitter

“En la defensa d’una educació pública de qualitat i transparent, la UGT ha localitzat i denunciat places on no es compleixen els requisits pels quals van ser creades”, han assegurat en roda de premsa aquest dilluns. Els responsables han assegurat que “fins i tot la Direcció General de Professorat ha donat la raó a la UGT” i ha enviat un requeriment de revisió de les places on s’han detectat irregularitats. “La direcció territorial sorprenentment ha desatès el requeriment per tal de mantenir-les gairebé totes”, han criticat.

Sol·licitud d’informació pública

En aquest sentit, l’última acció que ha realitzat el sindicat és presentar una sol·licitud d’informació pública per demanar tota la documentació de totes les places que s’han adjudicat per entrevista aquest mes de juny. “Volem fiscalitzar l’actuació de l’administració”, han assegurat des del sindicat.