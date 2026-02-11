Moments de tensió al Departament d’Educació en l’arribada de la manifestació multitudinària de docents i personal d’atenció educativa que ha concentrat 70.000 persones a Barcelona aquest migdia, segons les xifres facilitades pels sindicats convocants de la protesta. Cap a dos quarts de tres del migdia, la conselleria que dirigeix Esther Niubó ha convidat els representants sindicals que han organitzat la vaga -és a dir, representants d’USTEC, CCOO, la UGT, la CGT i Aspepc, de professors de secundària- a entrar al departament per negociar. Ha estat durant aquest moment en què s’han viscut algunes escenes de tensió. Alguns manifestants han començat a fer tremolar les balles que acordonen la seu de la conselleria, a la Via Augusta, cosa que ha posat en alerta els agents dels Mossos que custodien l’edifici.
Durant els primers moments de la concentració davant el Departament, els agents de la policia catalana situats a l’entrada tenien l’equip d’antidisturbis guardat, però un cop els manifestants han començat a abraonar-se sobre les balles de la seu, els agents s’han posat els cascs i han agafat els escuts. Alguns dels concentrats també han llançat globus de pintura contra la policia catalana, moment en què els organitzadors de la protesta han optat per desconvocar-la. La tensió, però, s’ha rebaixat ràpidament i els Mossos han evitat carregar contra els manifestants. L’ambient, però, continua tens. “No n’hi ha prou. Seguim”, han exclamat els representants sindicals. Malgrat la desconvocatòria, alguns manifestants continuen concentrats a les portes del departament.
La negociació amb Educació fracassa
La reunió entre els representants dels sindicats que han convocat la protesta i la conselleria no ha arribat a bon port. Vint minuts després d’entrar, els líders sindicalistes han sortit de la trobada amb el departament i han afirmat que la lluita continua, ja que el departament no ha donat resposta a totes les seves reclamacions. A banda, els sindicats i l’administració es tornaran a reunir la setmana vinent, en la mesa sectorial del 19 de febrer, on la conselleria assegura que els farà una proposta que suposarà un “punt d’inflexió” en el conflicte amb la comunitat educativa. De moment, però, el pols segueix.