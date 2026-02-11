Momentos de tensión en el Departamento de Educación con la llegada de la manifestación multitudinaria de docentes y personal de atención educativa que ha concentrado a 70.000 personas en Barcelona este mediodía, según las cifras facilitadas por los sindicatos convocantes de la protesta. Hacia las dos y media de la tarde, la consejería dirigida por Esther Niubó ha invitado a los representantes sindicales que han organizado la huelga -es decir, representantes de USTEC, CCOO, la UGT, la CGT y Aspepc, de profesores de secundaria- a entrar al departamento para negociar. Ha sido durante este momento cuando se han vivido algunas escenas de tensión. Algunos manifestantes han comenzado a hacer temblar las vallas que rodean la sede de la consejería, en la Via Augusta, lo que ha puesto en alerta a los agentes de los Mossos que custodian el edificio.

Durante los primeros momentos de la concentración frente al Departamento, los agentes de la policía catalana situados en la entrada tenían el equipo antidisturbios guardado, pero una vez los manifestantes han comenzado a abalanzarse sobre las vallas de la sede, los agentes se han puesto los cascos y han cogido los escudos. Algunos de los concentrados también han lanzado globos de pintura contra la policía catalana, momento en el que los organizadores de la protesta han optado por desconvocarla. La tensión, sin embargo, se ha reducido rápidamente y los Mossos han evitado cargar contra los manifestantes. El ambiente, sin embargo, sigue tenso. «No es suficiente. Seguimos», han exclamado los representantes sindicales. A pesar de la desconvocatoria, algunos manifestantes continúan concentrados en las puertas del departamento.

Miles de docentes se manifiestan en Barcelona para reclamar mejoras en las condiciones laborales / Joan Mateu Parra (ACN)

La negociación con Educación fracasa

La reunión entre los representantes de los sindicatos que han convocado la protesta y la consejería no ha llegado a buen puerto. Veinte minutos después de entrar, los líderes sindicales han salido del encuentro con el departamento y han afirmado que la lucha continúa, ya que el departamento no ha dado respuesta a todas sus reclamaciones. Además, los sindicatos y la administración se volverán a reunir la próxima semana, en la mesa sectorial del 19 de febrero, donde la consejería asegura que les hará una propuesta que supondrá un «punto de inflexión» en el conflicto con la comunidad educativa. Por el momento, sin embargo, el pulso sigue.