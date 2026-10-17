El Govern de Salvador Illa intenta recol·locar l’exsecretària general d’Educació, Teresa Sambola, en un nou càrrec després de cessar-la per l’escàndol de les proves PISA. La consellera Esther Niubó la va apartar del departament l’endemà d’anunciar les primeres conclusions d’un informe que, curiosament, no hauria culpat Sambola de l’errada. En aquella ocasió, però, Niubó va veure necessari canviar de peces per obrir “una nova etapa”. Poques setmanes després, l’executiu vol situar Sambola com a nova secretària general del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), un òrgan consultiu i independent que assessora el Govern en matèries socioeconòmiques.
Aquest òrgan, representat també per sindicats i patronals catalanes, és l’encarregat d’elaborar informes consultius que després salten als despatxos de la Generalitat. El Govern hauria d’aprovar el nomenament de Sambola –que substituiria l’actual secretària general, que ha allargat la jubilació per garantir una transició tranquil·la davant l’allau de renovacions de consellers– al seu consell executiu per a posteriorment validar-lo al plenari del CTESC. Segons ha avançat La Vanguardia i han confirmat alguns representants de l’òrgan a El Món, l’executiu ja ha plantejat el nom de Sambola en una trobada i busca ara el consens necessari. Formen part d’aquest òrgan els sindicats UGT i CCOO, les patronals Foment del Treball i PIMEC, i altres agrupacions com Unió de Pagesos o la Taula d’entitats del Tercer Sector.
Les fonts consultades per aquest diari apunten que tot plegat està a l’inici del procés i que el càrrec que ocuparia Sambola respon a un perfil purament tècnic. La seva figura havia guanyat transcendència política els darrers mesos, sent el càrrec de més confiança de la consellera Niubó. Havia estat l’encarregada de pilotar el pla de desburocratització a les escoles i altres projectes clau, també assenyalada per males gestions com els errors en nomenaments de docents o posteriorment les PISA. Alguns consellers del CTESC consultats per El Món desconeixien, això sí, del seu passat a Educació.
Renovació constant de càrrecs a Educació
No seria el primer càrrec que surt per la porta del darrere d’Educació i acaba en un altre espai proper a l’administració. Xavier Güell va dimitir com a director general d’escoles privades i concertades per motius “personals” i, mesos més tard, va saltar de Via Augusta –seu central d’Educació– a Sant Jaume per fer d’assessor del president Salvador Illa. En aquest cas, diferents sindicats i les mateixes patronals havien mostrat en privat el seu malestar amb la tasca que desenvolupava Güell a la conselleria. Altres càrrecs, com l’encarregat de nomenaments Enric Trens, també han acabat sortint de la conselleria, un polvorí en només dos anys de legislatura.