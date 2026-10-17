El Gobierno de Salvador Illa intenta recolocar a la exsecretaria general de Educación, Teresa Sambola, en un nuevo cargo tras cesarla por el escándalo de las pruebas PISA. La consejera Esther Niubó la apartó del departamento al día siguiente de anunciar las primeras conclusiones de un informe que, curiosamente, no habría culpado a Sambola del error. En aquella ocasión, sin embargo, Niubó consideró necesario cambiar de piezas para abrir “una nueva etapa”. Pocas semanas después, el ejecutivo quiere situar a Sambola como nueva secretaria general del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), un órgano consultivo e independiente que asesora al Gobierno en materias socioeconómicas.

Este órgano, representado también por sindicatos y patronales catalanas, es el encargado de elaborar informes consultivos que luego llegan a los despachos de la Generalitat. El Gobierno debería aprobar el nombramiento de Sambola –que sustituiría a la actual secretaria general, que ha prolongado su jubilación para garantizar una transición tranquila ante la avalancha de renovaciones de consejeros– en su consejo ejecutivo para posteriormente validarlo en el plenario del CTESC. Según ha avanzado La Vanguardia y han confirmado algunos representantes del órgano a El Món, el ejecutivo ya ha planteado el nombre de Sambola en un encuentro y busca ahora el consenso necesario. Forman parte de este órgano los sindicatos UGT y CCOO, las patronales Foment del Treball y PIMEC, y otras agrupaciones como Unió de Pagesos o la Taula d’entitats del Tercer Sector.

Teresa Sambola, al final de la fila, el día que Niubó bajó a negociar con los sindicatos tras encerrarse a pasar la noche en la sede del departamento | Europa Press

Las fuentes consultadas por este diario señalan que todo está al inicio del proceso y que el cargo que ocuparía Sambola responde a un perfil puramente técnico. Su figura había ganado trascendencia política en los últimos meses, siendo el cargo de más confianza de la consejera Niubó. Había sido la encargada de pilotar el plan de desburocratización en las escuelas y otros proyectos clave, también señalada por malas gestiones como los errores en nombramientos de docentes o posteriormente las PISA. Algunos consejeros del CTESC consultados por El Món desconocían, eso sí, de su pasado en Educación.

Renovación constante de cargos en Educación

No sería el primer cargo que sale por la puerta trasera de Educación y acaba en otro espacio cercano a la administración. Xavier Güell dimitió como director general de escuelas privadas y concertadas por motivos “personales” y, meses más tarde, saltó de Via Augusta –sede central de Educación– a Sant Jaume para ser asesor del presidente Salvador Illa. En este caso, diferentes sindicatos y las mismas patronales habían mostrado en privado su malestar con la labor que desarrollaba Güell en la consejería. Otros cargos, como el encargado de nombramientos Enric Trens, también han terminado saliendo de la consejería, un polvorín en solo dos años de legislatura.