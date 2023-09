El municipi català escenari d’una novel·la escrita per 100.000 nens

Una novel·la co-creada per 100.000 nens. Aquest és el projecte de l’empresa catalana Fiction Express, que ajunta nens i escriptors per intentar salvar la lectura entre el jovent. I aquest gran repte tindrà un escenari també monumental. Segons ha anunciat la plataforma, el municipi triat com a escenari de la novel·la és Sant Pere de Rodes, al Port de la Selva. Concretament, el monestir, un lloc que casa molt bé amb el títol de l’obra, que serà ‘La Cova de les relíquies”.

L’autor de l’exitosa obra ‘Tot et serà pres’ i historiador Pau Joan Hernández serà qui dirigirà la creació d’aquesta obra en col·laboració amb 100.000 alumnes de secundària de Catalunya. Hernández és traductor, poeta i ha participat en guions de TV. Ara s’embarca en una nova aventura amb adolescents als quals vol transmetre la seva passió per l’escriptura.

El primer capítol de la novel·la ja es pot llegir i durant les cinc següents setmanes cada divendres se’n publicarà un de nou. Els nens participaran en totes les fases i hauran de votar la continuació que més els agrada abans de redactar el següent capítol. També interactuaran i faran activitats sobre la novel·la a través d’un fòrum. La cofundadora d’aquesta plataforma, Cristina Puig, assegura que l’èxit del projecte recau en “fer que els temes i les problemàtiques siguin properes als alumnes”.

Un crim al monestir en el segle XI i una investigació trepidant

El llibre està ambientat al monestir en el segle XI. Els monjos que viuen a l’icònic monestir s’enfronten entre ells per la manera de consolidar el prestigi del temple com a indret de pelegrinatge fins al punt que es produeix un assassinat. Un jove novici, el Galdric, es farà càrrec de la investigació del crim.