Encara no has fet servir el val escolar? Així el pots activar i bescanviar abans que acabi el termini

La tornada a l’escola suposa cada any una despesa important per a les famílies. Per contribuir a alleugerir aquesta càrrega, la Generalitat manté el val escolar de 60 euros per a l’alumnat de primària i secundària que estudia en centres públics o concertats. El termini per a bescanviar-los continua obert, però té data de caducitat. Els vals es poden utilitzar fins al 30 de novembre, exclusivament als establiments adherits a la campanya. Per això, si encara no s’han activat o no s’han fet servir, convé no deixar-ho per a l’últim moment.
Cada estudiant rep un total de 60 euros, dividits en dos vals de 30 euros, que es poden gastar junts o per separat.
Abans d’anar a la botiga, cal activar els vals
Com s’activen els vals?
La principal novetat d’aquest any és que els vals arriben en format digital. Les famílies reben un correu electrònic amb les instruccions i un PIN d’activació, però també és possible obtenir-los directament des del portal oficial valescolar.cat si no s’ha rebut el missatge.
Per activar-los cal accedir al web del Val Escolar, introduir l’identificador de l’alumne i el PIN corresponent. Després, el sistema demana un número de telèfon mòbil i envia un codi de verificació per SMS. Un cop completat aquest procés, els vals ja queden disponibles per utilitzar-los als comerços adherits. Si s’ha perdut el PIN, se’n pot sol·licitar un de nou des del mateix portal.
Aquest pas és imprescindible. Els vals no es poden bescanviar si abans no s’han activat.
Què es pot comprar?
Els 60 euros només es poden destinar a material escolar. El llistat inclou productes habituals de l’inici de curs com ara material d’escriptura, articles de papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles o jocs educatius. L’objectiu és ajudar les famílies a assumir una de les despeses més importants del calendari escolar.
Els vals s’han de gastar als establiments adherits a la campanya, una xarxa que supera els 2.000 comerços d’arreu de Catalunya. El cercador disponible al web oficial permet localitzar els punts de venda participants segons el municipi.
Cal tenir en compte que, si la compra supera l’import del val, la diferència l’ha d’abonar la família. En canvi, si l’import és inferior, no se’n retorna el sobrant.
També es poden cedir al centre
Les famílies que ho prefereixin podran cedir un o tots dos vals al seu centre educatiu, que s’encarregarà de gestionar la compra conjunta del material escolar. Això es podrà fer fins a aquest divendres, 18 de setembre.
Una ajuda que arriba a més de 700.000 alumnes
La Generalitat manté aquest curs la mateixa inversió que en les edicions anteriors, amb una partida de 50 milions d’euros. El programa contribueix a reduir l’impacte de l’encariment del cost de la vida en un moment especialment exigent per a moltes llars, coincidint amb l’inici del curs escolar. En l’edició passada, l’ajut va arribar a més de 700.000 alumnes.
A més del suport a les famílies, la iniciativa també pretén dinamitzar el comerç vinculat al material escolar, especialment llibreries i papereries adherides a la campanya.