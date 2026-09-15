¿Aún no has utilizado el vale escolar? Así puedes activarlo y canjearlo antes de que termine el plazo

La vuelta al colegio supone cada año un gasto importante para las familias. Para contribuir a aliviar esta carga, la Generalitat mantiene el vale escolar de 60 euros para el alumnado de primaria y secundaria que estudia en centros públicos o concertados. El plazo para canjearlos sigue abierto, pero tiene fecha de caducidad. Los vales se pueden utilizar hasta el 30 de noviembre, exclusivamente en los establecimientos adheridos a la campaña. Por eso, si aún no se han activado o no se han utilizado, conviene no dejarlo para el último momento.

Cada estudiante recibe un total de 60 euros, divididos en dos vales de 30 euros, que se pueden gastar juntos o por separado.

Antes de ir a la tienda, hay que activar los vales

¿Cómo se activan los vales?

La principal novedad de este año es que los vales llegan en formato digital. Las familias reciben un correo electrónico con las instrucciones y un PIN de activación, pero también es posible obtenerlos directamente desde el portal oficial valescolar.cat si no se ha recibido el mensaje.

Para activarlos hay que acceder al sitio web del Vale Escolar, introducir el identificador del alumno y el PIN correspondiente. Luego, el sistema solicita un número de teléfono móvil y envía un código de verificación por SMS. Una vez completado este proceso, los vales ya quedan disponibles para utilizarlos en los comercios adheridos. Si se ha perdido el PIN, se puede solicitar uno nuevo desde el mismo portal.

Este paso es imprescindible. Los vales no se pueden canjear si antes no se han activado.

¿Qué se puede comprar?

Los 60 euros solo se pueden destinar a material escolar. El listado incluye productos habituales del inicio de curso como material de escritura, artículos de papelería, libros, diccionarios, calculadoras, mochilas o juegos educativos. El objetivo es ayudar a las familias a asumir uno de los gastos más importantes del calendario escolar.

Los vales deben gastarse en los establecimientos adheridos a la campaña, una red que supera los 2.000 comercios en toda Cataluña. El buscador disponible en el sitio web oficial permite localizar los puntos de venta participantes según el municipio.

Es importante tener en cuenta que, si la compra supera el importe del vale, la diferencia debe abonarla la familia. En cambio, si el importe es inferior, no se devuelve el sobrante.

También se pueden ceder al centro

Las familias que lo prefieran podrán ceder uno o ambos vales a su centro educativo, que se encargará de gestionar la compra conjunta del material escolar. Esto se podrá hacer hasta este viernes, 18 de septiembre.

Una ayuda que llega a más de 700.000 alumnos

La Generalitat mantiene este curso la misma inversión que en las ediciones anteriores, con una partida de 50 millones de euros. El programa contribuye a reducir el impacto del encarecimiento del costo de la vida en un momento especialmente exigente para muchos hogares, coincidiendo con el inicio del curso escolar. En la edición pasada, la ayuda llegó a más de 700.000 alumnos.

Además del apoyo a las familias, la iniciativa también pretende dinamizar el comercio vinculado al material escolar, especialmente librerías y papelerías adheridas a la campaña.