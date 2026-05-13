Els docents tornen a tallar carreteres mentre Illa defensa l’acord amb CCOO i UGT des de Califòrnia

Catalunya s’ha tornat a llevar amb una nova jornada de reivindicacions per part del sector educatiu. Els docents en vaga, que avui és territorial al Baix Llobregat i al Penedès han sortit als carrers i han tallat la B-23 a Sant Joan Despí quan passaven pocs minuts de les set del matí. Un grup de 200 professionals educatius s’han concentrat davant dels estudis de TV3 i, posteriorment, s’han desplaçat cap a la B-23 tallant primer la circulació en sentit Barcelona i més tard l’altre sentit de la marxa, un tall que s’ha allargat durant més d’una hora i que s’ha aixecat quan passaven pocs minuts de dos quarts de nou del matí. Una manifestació que s’espera que es desplaci fins a la delegació dels Serveis Territorials d’Educació al Baix Llobregat; on al migdia els docents començaran una nova manifestació.
⚫ La B-23 està tallada a Sant Just Desvern en tots dos sentits per una #manifestació. Aturades.— Trànsit (@transit) May 13, 2026
🔴 A la mateixa via hi ha retencions del Papiol a Sant Feliu de Llobregat i de Molins de Rei al Papiol.
🔴 A l'A-2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona. pic.twitter.com/ty6mEWEQBn
Uns talls de carretera que han enxampat al president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, de viatge oficial a Califòrnia des d’on Illa ha volgut destacar que manté l’esperança que el Departament d’Educació pugui arribar a convèncer els sindicats vaguistes durant la reunió sectorial de dijous. En declaracions recollides per l’ACN el cap de l’executiu català ha mostrat la confiança en la conselleria per poder desbloquejar la situació a l’educació tot i que ha demanat “no avançar esdeveniments”.
Illa defensa l’acord amb CCOO i UGT
Malgrat que el president català hagi mostrat la seva esperança per tancar un acorda amb la USTEC i els altres sindicats vaguistes Illa també ha volgut defensar l’acord que el Govern va tancar fa setmanes amb CCOO i UGT, un acord sobre el qual s’ha de negociar, però no canviar i pel qual ha assegurat que té la “mà estesa”. Illa ha defensat que “mai s’havia invertit tant en educació” com amb aquest acord i ha tret pit sobre les condicions rubricades entre l’executiu català i els sindicats, un fet que suposa que es mobilitzin “més de 2.000 milions d’euros en dos anys”.
“Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord i en quins ritmes”, ha etzibat el president català que, a la vegada, ha assegurat que s’ha de respectar “el dret a vaga” dels mestres, però també “el dret dels infants a ser educats i a les famílies a què els seus fills siguin educats”.