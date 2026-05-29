L’última reunió entre els sindicats de docents i Educació va acabar aquest dijous fregant el trencament definitiu. Després de més de cinc hores reunits, totes les parts van avançar en matèria d’escola inclusiva i en el retorn del deute dels estadis, però continuen enrocats en l’increment salarial. L’aparició fugaç de la consellera Esther Niubó en les negociacions, gairebé ja negre nit, no va servir per apropar postures i els sindicats han dormit a la conselleria. La represa de les converses, aquest divendres al matí, ha servit per evitar el trencament.
En aquesta ocasió, la mesa sectorial s’ha desplaçat al palauet annex a l’edifici principal del departament. Els sindicats, en un intent de quedar-s’hi tancats si no hi havia acord, preferien quedar-se l’edifici gran de la Via Augusta, però Educació ha imposat finalment la seva voluntat. La reunió ha començat a les 11 hores, una hora més tard del previst, i amb la presència de la consellera Esther Niubó, que només havia participat en dues de les set trobades anteriors.
Des de la USTEC, que no han volgut fer declaracions públiques per no entorpir el clima, veuen com un pas que el departament hagi apostat per “negociar” i afirmen que les converses “avancen”. Els sindicats han tornat a abordar temes com la inclusiva i han parlat també de salaris. Després de dues hores llargues de reunió, les parts han acordat un recés de dues hores. La reunió es reprendrà a les 15:30 hores per continuar parlant de salaris.
Eviten la ruptura
Els sindicats arribaven a la reunió després de dormir tota la nit al departament. Després de no entendre’s amb l’equip de Niubó sobre l’increment retributiu i d’una trobada fugaç amb la mateixa consellera, els sindicats de les vagues van tancar-se a la sala. En declaracions als mitjans, han lamentat el pas enrere –s’havia acostat postures en matèria d’escola inclusiva i també es compartia el mateix marc negociador sobre salaris– i han amenaçat d’escalar el conflicte. Els sindicats assumeixen que si les negociacions es trenquen, hi haurà convocatòria de vaga indefinida.
Les valoracions, a la sortida de la reunió, són molt més optimistes. La negociació no s’ha trencat i les dues hores de recés han de servir per trobar l’encaix a les seves demandes. Queda per veure –serà a la tornada– quines peticions podran debatre’s i quins i no, i també quin format plantejarà el departament per poder avançar. Fonts sindicals remarquen, en aquest sentit, que la pausa servirà per “descansar” i reposar idees.