Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 58 anys com a presumpte autor de l’incendi forestal de Carme (Anoia), declarat el 6 de juliol i que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar set municipis. La investigació també el relaciona amb dos focs més a la mateixa zona, un registrat el 29 de juny d’aquest any i un altre el juliol del 2024. El jutjat d’instrucció d’Igualada n’ha decretat l’ingrés a presó provisional, comunicada i sense fiança, acusat d’un delicte d’incendi forestal agreujat.
Va actuar diversos cops a la mateixa zona
La investigació, desenvolupada conjuntament pels Mossos d’Esquadra i els Agents Rurals, es va posar en marxa després que se sospités que el foc de Carme podia haver estat provocat. Els Agents Rurals van determinar que l’origen de l’incendi era al voral de la carretera BV-2131, on també es van localitzar restes mig cremades de cartró d’un paquet de llaunes de cervesa. A partir de les declaracions de testimonis, l’anàlisi d’imatges de càmeres de seguretat i l’estudi dels incendis registrats els darrers dos anys en aquell mateix entorn, els investigadors van identificar l’home com a principal sospitós.
Segons la interlocutòria judicial, el vehicle de l’arrestat va passar pel punt exacte on es va originar el foc instants abans que comencessin les flames. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist en altres ocasions llançant objectes encesos a la mateixa zona. Durant l’escorcoll del vehicle, els investigadors també hi van localitzar 27 encenedors i paper de diari que, presumptament, podria haver estat utilitzat per iniciar l’incendi. L’home, però, ha negat qualsevol implicació en els fets i ha justificat que portava tants encenedors perquè és fumador.
Presó provisional per evitar noves actuacions
La magistrada considera que la presó provisional és l’única mesura que permet garantir el desenvolupament de la investigació i evitar nous episodis similars. En la resolució destaca la “gravetat estructural” del delicte, l’afectació al medi ambient i a la seguretat col·lectiva, així com el risc de reiteració delictiva. També subratlla la magnitud dels danys causats per un incendi que va devastar més de 450 hectàrees de superfície forestal i agrícola. L’incendi de Carme va obligar a confinar els municipis de Carme, la Pobla de Claramunt, Castellolí, Capellades, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui, així com la zona sud d’Igualada, i també es va haver de desallotjar la urbanització de les Garrigues. En les tasques d’extinció hi van intervenir desenes d’efectius dels Bombers, ADF, Mossos, Agents Rurals, UME, Protecció Civil, SEM i Creu Roja.