Los Mossos d’Esquadra han detenido a un hombre de 58 años como presunto autor del incendio forestal de Carme (Anoia), declarado el 6 de julio y que calcinó más de 450 hectáreas y afectó a siete municipios. La investigación también lo relaciona con otros dos incendios en la misma zona, uno registrado el 29 de junio de este año y otro en julio de 2024. El juzgado de instrucción de Igualada ha decretado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, acusado de un delito de incendio forestal agravado.

Actuó varias veces en la misma zona

La investigación, desarrollada conjuntamente por los Mossos d’Esquadra y los Agentes Rurales, se inició tras sospecharse que el fuego de Carme podría haber sido provocado. Los Agentes Rurales determinaron que el origen del incendio estaba en la cuneta de la carretera BV-2131, donde también se localizaron restos medio quemados de cartón de un paquete de latas de cerveza. A partir de las declaraciones de testigos, el análisis de imágenes de cámaras de seguridad y el estudio de los incendios registrados en los últimos dos años en ese mismo entorno, los investigadores identificaron al hombre como principal sospechoso.

Imagen del incendio de Anoia desde Igualada | Jordi Borràs (ACN)

Según el auto judicial, el vehículo del arrestado pasó por el punto exacto donde se originó el fuego instantes antes de que comenzaran las llamas. Además, varios testigos aseguran haberlo visto en otras ocasiones lanzando objetos encendidos en la misma zona. Durante el registro del vehículo, los investigadores también localizaron 27 encendedores y papel de periódico que, presuntamente, podría haber sido utilizado para iniciar el incendio. Sin embargo, el hombre ha negado cualquier implicación en los hechos y ha justificado que llevaba tantos encendedores porque es fumador.

Prisión provisional para evitar nuevas actuaciones

La magistrada considera que la prisión provisional es la única medida que permite garantizar el desarrollo de la investigación y evitar nuevos episodios similares. En la resolución destaca la «gravedad estructural» del delito, la afectación al medio ambiente y a la seguridad colectiva, así como el riesgo de reiteración delictiva. También subraya la magnitud de los daños causados por un incendio que devastó más de 450 hectáreas de superficie forestal y agrícola. El incendio de Carme obligó a confinar los municipios de Carme, la Pobla de Claramunt, Castellolí, Capellades, Vilanova del Camí y Santa Margarida de Montbui, así como la zona sur de Igualada, y también se tuvo que desalojar la urbanización de las Garrigues. En las tareas de extinción intervinieron decenas de efectivos de los Bomberos, ADF, Mossos, Agentes Rurales, UME, Protección Civil, SEM y Cruz Roja.