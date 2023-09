L’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, amenaça d’usurpar a Vigo el títol de la ciutat amb més decoració nadalenca o, si més no, amb l’arbre de Nadal més gran. Això no ha agradat gens a l’alcalde de la ciutat gallega, Abel Caballero, que no ha dubtat a aclarir que seran ells qui tindran l’arbre més gran i que ningú hi pot competir. Tota aquesta picabaralla -que té un punt de còmica- s’ha produït a Catalunya Ràdio, on Caballero ha intervingut per deixar clar que ningú superarà la seva ciutat per més que Albiol digués que “no hi ha cap arbre de quaranta metres com el de Badalona en tot l’estat”.

“Sense dubte Vigo tindrà l’arbre més gran“, ha dit entre riures en la intervenció que ha fet a la ràdio catalana. Caballero ha felicitat Albiol per muntar “un Nadal maco”, però ha assegurat que competir amb ell és “impossible”. “El Nadal a Vigo està a segles llum de la resta de les ciutats. L’alcalde de Nova York va intentar competir amb mi i no només va perdre la competició sinó que també les eleccions”, ha insistit l’alcalde, molt segur que ningú el superarà mai pel que fa a la decoració nadalenca. “Guanyarem a Badalona també, ja ho veuran”, ha avisat a Albiol.

Vigo fa una despesa de dos milions i mig d’euros per muntar el dispositiu de llums de Nadal i altres decoracions. Hi són durant dos mesos i han contribuït a augmentar el turisme a la ciutat, ja que molta gent s’hi acosta atreta per aquesta fama de la ciutat més nadalenca del món. El retorn, ha explicat Caballero, és d'”uns mil milions d’euros”.

Decoració nadalenca a Vigo / Europa Press (EP)

No vol parlar amb Albiol: “Un altre dia parlem”

Després de fer aquestes declaracions sobre la competició “impossible” entre Vigo i Badalona, el presentador del Matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ustrell, ha ofert a l’alcalde gallec la possibilitat de parlar amb Albiol en directe. Aquest ho ha refusat molt sorprès: “Això com no estava previst millor ho fem un altre dia”. “El dia que vulgui parlem i el saludo a la ràdio, però avui només vull dir que el felicito, però que la guerra és impossible perquè la perd tothom”, ha conclòs abans d’acomiadar-se del programa.

Albiol, que estava esperant mentre sentia la conversa, ha intervingut per a dir que no vol entrar al debat perquè hi ha una “realitat”, l’arbre més alt de l’estat espanyol. “Tindrà 85.000 llums píxels i un espectacle de llums i so amb diferents sessions. Entenc que ha tingut l’hegemonia del Nadal més espectacular durant molts anys, però Badalona es convertirà en referent”, ha dit Albiol. L’alcalde de Badalona ha insistit que l’arbre i la ciutat seran “l’enveja de tothom”.