Així és Antilia, la casa més cara del món

Els excessos del mercat immobiliari es queden curts quan es contempla la torre Antilia, la casa més cara del món. Construïda fa més d’una dècada pel magnat indi Mukesh Ambani sobre els terrenys d’un antic orfenat a Bombai, l’edifici és un monument a l’opulència i l’hiperluxe que no es pot comparar amb cap dels immobles que l’envolten: 27 pisos, 173 metres d’alt i més de 37.000 metres quadrats construïts per a una família de cinc persones.

La casa més cara del món té 27 pisos i nombrosos serveis addicionals / Pisos.com

Quan Ambani va decidir que necessitava viure en una casa amb tres heliports, un sala de cine per a 50 espectadors i pàrquing per posar-hi 160 cotxes, va pagar entre 50 i 70 milions de dòlars, segons va estimar llavors el New York Times. Ara, gràcies a la revalorització del barri on es va construir, si la casa es posés a la venda costaria entre 1.000 i 2.000 milions dòlars, un preu prohibitiu que només podrien pagar els companys del magnat a la llista Forbes de persones més riques del món.

El magnat indi Mukesh Ambani és un dels homes més rics del món / World Economic Forum (cc by-nc-sa 2.0)

Tècnicament Antilia és la segona casa més cara del món, però la primer és el Palau de Buckingham, que tindria una valor pròxim als 5.000 milions de dòlars, però com que és la residència de la família reial britànica s’acostuma a deixar fora de tots els rànquings de propietats immobiliàries més cares. La tercera residència privada més cara del món és la Villa Leopolda (França), que primer va ser propietat del rei Leopold II de Bèlgica i que costaria uns 750 milions de dòlars.

El luxe està present a cadascuna de les sales de la torre Antilia / Pisos.com

Antilia, una torre a prova de terratrèmols

Entre moltes altres comoditats, la torre Antilia, dissenyada per resistir terratrèmols de magnitud 8 en l’escala de Richter, compta amb una sala de festes, sis plantes destinades només a l’aparcament, un spa, un centre de salut, un temple, nou ascensors d’alta velocitat i una habitació de neu, que és exactament el que promet: una estança on pots quedar cobert per la neu artificial que surt de les parets. Els interiors destaquen per l’ús de marbre, vidre i nacre. Entitats mediambientals han denunciat que la casa té una factura elèctrica de gairebé 2 milions d’euros anuals.

Un dels menjadors de la torre Antilia, la casa més cara del món / Pisos.com

Hi ha qui disputa el títol de casa més cara del món de la torre Antani, ja que només les últimes sis plantes estan destinades a la zona residencial de la família i disposa d’espai per allotjar les 600 persones que formen part del servei de la casa. Per tant, la residència del magnat indi, el més ric del país i l’onzè del món amb una fortuna estimada de 81.300 milions d’euros gràcies als seus negocis als sectors petroquímic i de les telecomunicacions.