El govern espanyol, la Conferència Episcopal i la Conferència Espanyola de Religiosos (Confer) han tancat un acord per reparar i reconèixer les víctimes d’abusos sexuals quan aquest fet ja no sigui possible per la via judicial. La reparació fa referència als abusos produïts dintre de l’Església i comportarà compensacions econòmiques a les persones afectades per part de l‘Església catòlica.
El ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i els presidents de la Conferència Episcopal, Luis Argüello, i el de la Confer, Jesús Díaz, han signat l’acord aquest dijous al matí al Palau de Parcent de Madrid. El reconeixement i la reparació de les víctimes que ja no poden anar als tribunals suposa acceptar les recomanacions que el Defensor del Poble havia fet sobre aquestes qüestions. De fet, l’organisme que encapçala Ángel Gabilondo serà l’encarregat d’elaborar el llistat de casos que s’han de reparar i reconèixer.
Un sistema mixt
L’acord arriba després que el novembre passat, l’Església acceptés la proposta de l’executiu d’atendre i reparar les víctimes a través de la qual les persones que no es personessin en la comissió impulsada per l’Església ho poguessin fer també a través del Defensor del Poble. La idea és que aquest sistema mixt compti també amb la participació de les víctimes.
Unes 440.000 persones han patit abusos, segons el Defensor del Poble
L’octubre del 2023, el Defensor del Poble va fer pública una enquesta en la qual s’extrapolava que unes 440.000 persones havien patit abusos dintre de l’Església catòlica. Les xifres que va donar el defensor van ser negades pel president de la Conferència Episcopal, que en aquell moment era el cardenal Joan Josep Omella. “Ens dol el tema dels abusos, però no creiem en aquesta extrapolació”. L’estudi del Defensor del Poble va generar polèmica perquè es va fer a partir d’una enquesta a 8.000 persones i els resultats es van extrapolar a tota la població de l’Estat.
Fa més de dos anys, Gabilondo va proposar crear un fons estatal per al pagament de compensacions a favor de les víctimes, així com la celebració d’un acte públic de “reconeixement i reparació simbòlica”. Finalment, serà l’Església qui s’encarregarà de fer els pagaments.