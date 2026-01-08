El gobierno español, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos (Confer) han cerrado un acuerdo para reparar y reconocer a las víctimas de abusos sexuales cuando este hecho ya no sea posible por la vía judicial. La reparación hace referencia a los abusos producidos dentro de la Iglesia e implicará compensaciones económicas a las personas afectadas por parte de la Iglesia católica.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y los presidentes de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y el de la Confer, Jesús Díaz, han firmado el acuerdo este jueves por la mañana en el Palacio de Parcent de Madrid. El reconocimiento y la reparación de las víctimas que ya no pueden acudir a los tribunales supone aceptar las recomendaciones que el Defensor del Pueblo había hecho sobre estas cuestiones. De hecho, el organismo que encabeza Ángel Gabilondo será el encargado de elaborar la lista de casos que se deben reparar y reconocer.

Un sistema mixto

El acuerdo llega después de que el pasado noviembre, la Iglesia aceptara la propuesta del ejecutivo de atender y reparar a las víctimas a través de la cual las personas que no se personaran en la comisión impulsada por la Iglesia pudieran hacerlo también a través del Defensor del Pueblo. La idea es que este sistema mixto cuente también con la participación de las víctimas.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, con el informe sobre los abusos sexuales en la Iglesia / ACN

Unas 440.000 personas han sufrido abusos, según el Defensor del Pueblo

En octubre de 2023, el Defensor del Pueblo hizo pública una encuesta en la que se extrapolaba que unas 440.000 personas habían sufrido abusos dentro de la Iglesia católica. Las cifras que dio el defensor fueron negadas por el presidente de la Conferencia Episcopal, que en ese momento era el cardenal Joan Josep Omella. “Nos duele el tema de los abusos, pero no creemos en esta extrapolación”. El estudio del Defensor del Pueblo generó polémica porque se hizo a partir de una encuesta a 8.000 personas y los resultados se extrapolaron a toda la población del Estado.

Hace más de dos años, Gabilondo propuso crear un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas, así como la celebración de un acto público de “reconocimiento y reparación simbólica”. Finalmente, será la Iglesia quien se encargará de hacer los pagos.