Les 5 joguines més populars a les cartes dels nens als Reis

Queden pocs dies per a la nit més màgica de l’any i les fàbriques de joguines treballen sense parar. La majoria dels nens i nenes ja han enviat les seves cartes als Reis i el dia 5 de gener marxaran a dormir amb el desig d’haver sigut prou bons perquè Ses Majestats els deixin a l’arbre de Nadal les joguines que han demanat. Però, quins són els joguets més populars aquest Nadal? N’hi ha de tots els gustos i que es poden trobar en botigues físiques i comprar per Internet. Fins i tot, n’hi ha alguna que està exhaurida a gairebé tot arreu, com és el cas d’un conillet d’Índies de peluix que té fills.

1. LEGO

Amb 90 anys d’història, LEGO mai passa de moda. Una de les característiques d’aquests blocs de construcció és la constant innovació i la varietat que ofereix. Els blocs de construcció, segons Amazon, és una de les joguines més demanades.

LEGO, una joguina que mai passa de moda | Pixabay

2. Un conillet d’Índies de peluix que té fills

Ha sigut la gran sorpresa d’aquest any i està exhaurida a tot arreu des de fa setmanes. És un joguet recomanat per infants majors de 4 anys i és un conillet d’Índies de peluix que ve amb tres cries i una caseta. Costa gairebé 90 euros i és la joguina d’aquest Nadal.

Un conillet d’Índies de peluix que té fills, la joguina exhaurida a tot l’Estat

3. Fisher-Price Tito Robotito

Un robot, quatre joguines. Pensada per a les criatures més petites i perquè no deixi de jugar mentre creix. Cada robot individual ofereix diverses activitats i disposen de tres nivells amb més de 120 cançons, sons, números, l’abecedari, colors i més perquè l’infant no deixi d’aprendre mentre juga. A més, ajuntant-les, es pot construir un robot electrònic interactiu.

Fisher-Price Tito Robotito, un robot que conté quatre joguines

4. Monopoly

El famós i clàssic joc de les propietats immobiliàries també és un dels imprescindibles en moltes cartes dels nens als Reis. A més, en aquests dies de Nadal, hi ha algunes versions del Monopoly, com la clàssica, que són difícils de trobar en les botigues. Igual que el Monopoly, els jocs de taula en general mai fallen i sempre n’hi ha algun en els desitjos dels més petits.

El Monopoly, un imprescindible a moltes cartes als Reis | Pixabay

5. Tamagotchi

Es va posar de moda fa, aproximadament, dues dècades i no ha perdut popularitat des d’aleshores. El Tamagotchi és una joguina en forma d’ou i que es pot portar a la butxaca i que té un preu d’uns 20 euros, tot i que té versions més cares que arriben als 60 euros perquè és més gran i ofereix més funcions. Aquest tradicional joc japonès té una petita pantalla i tres o quatre botons que serveixen per cuidar, alimentar i jugar amb la mascota.