El 28 d’abril de 2025 una apagada general del subministrament elèctric va sacsejar la Catalunya Nord, Catalunya, Andorra, l’Estat espanyol i Portugal. Una apagada que va deixar a les tenebres la societat catalana durant gairebé 13 hores i que durant el temps que va durar aquesta apagada el subministrament d’aigua es va interrompre per a 400.000 usuaris de l’àrea metropolitana de Barcelona.
Uns problemes en el subministrament que es van produir especialment en els barris de muntanya de Barcelona, ja que per sota de la cota 100 no va haver-hi problemes de subministrament, un problema que si es va produir a partir dels 120 metres, on l’aigua no segueix la gravetat i necessita ser bombada fins a les llars catalanes. Els càlculs de l’Agència Catalana de l’Aigua assenyalen que l’afectació va deixar sense aigua prop de 300.000 abonats i 400.000 usuaris.
L’ACA busca evitar nous problemes en cas d’apagada
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha presentat un pla per poder garantir el subministrament d’aigua durant 24 hores en cas d’apagada elèctrica. En declaracions recollides per l’ACN, la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va assenyalar que es busca que el sistema de subministrament d’aigua guanyi resiliència en cas de noves apagades i poder arribar a garantir el subministrament. La consellera va assenyalar que cal “garantir els serveis essencials en qualsevol escenari” i destaca que l’aigua i el seu subministrament són un aspecte fonamental en la vida diària i que és necessari que pugui continuar funcionant fins i tot en els contextos de crisi.
Entre les actuacions previstes hi ha un augment de la capacitat de l’emmagatzematge, l’optimització de la pressió per allargar l’autonomia del sistema per poder garantir el bombeig sense necessitat de connexió elèctrica, a més del reforç dels sistemes d’alimentació alternativa amb uns grups electrògens més potents. Paneque ha assegurat que la gran apagada va suposar “un abans i un després” i que el nou pla desenvolupat pel Govern i l’ACA hauria de permetre “no tornar a quedar desprotegits davant una situació similar”.