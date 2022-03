El TSJC esmena l’Audiència i absol un jove pels aldarulls post sentència

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha esmenat l’Audiència de Barcelona i ha absolt un jove tarragoní condemnat a presó pels aldarulls post sentència l’octubre del 2019. L’Audiència havia imposat una pena d’un any i tres mesos a David Solé per desordres públics durant les protestes a Barcelona. A la mateixa sentència, l’Audiència el va absoldre d’altres delictes com atemptat contra l’autoritat i de danys.

Solé va ser detingut juntament amb tres joves més a la capital catalana i va passar un mes en presó preventiva a la Roca del Vallès. La sentència de l’Audiència de Barcelona considerava provat que el jove tarragoní va intentar fer una barricada amb contenidors al mig del carrer i després es va amagar darrere un cotxe amb mitja llamborda per llançar-la contra els Mossos d’Esquadra.

Dubtes sobre la versió policial

En canvi, el tribunal considerava que no es podia provar que fos ell qui havia llançat una llamborda contra una furgoneta policial que va abonyegar el vehicle. Ara, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no dona per bo el relat dels fets que va fer l’Audiència i considera que no està acreditat que David Solé formés part del grup que va intentar fer la barricada amb contenidors. De fet, creu que no es pot provar ni tan sols que estigués en aquell lloc concret quan els fets van passar.

La sentència del TSJC, que encara es pot recórrer davant del Tribunal Suprem, sí que avala el que establia la sentència de l’Audiència, que no considerava possible provar que David Solé fos l’autor del llançament d’una llamborda que va abonyegar el vehicle policial. El tribunal posa en dubte el testimoni de l’agent dels Mossos que va reconèixer Solé i estima el recurs de la defensa del jove, que demanava l’absolució de Solé del delicte de desordres públics.