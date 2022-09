Tuitaires del sumari ‘Canelons’ per la polèmica de Canet contraataquen al jutjat

Sovint la millor defensa és un bon atac. Així ho han interpretat alguns dels imputats en el sumari Canelons, on quatre tuitaires estan investigats per piular contra la mesura d’aplicar el 25% de castellà a l’escola Turó del Drac de Canet de Mar. El primer a reaccionar ha estat un imputat que ha aportat al jutjat d’instrucció número 12 un escrit de 50 pàgines d’aclariment i defensa. El document recull per al jutge els centenars d’insults i amenaces que va rebre arran del seu tuit i que, en canvi, no han estat motiu d’investigació per part dels Mossos d’Esquadra.

L’escrit, al qual ha tingut accés El Món, és la resposta a la mateixa petició del jutge quan l’investigat va al·legar en la seva declaració la quantitat d’insults que li van proferir fins i tot des del perfil d’un diputat del partit polític Vox. En concret, l’investigat és el suposat autor del tuit que ironitzava sobre la suposada repressió que denuncien líders espanyolistes sobre els nens que enraonen castellà a l’escola i que ha donat nom al sumari. “Ja tinc la carn de nen castellanoparlant per fer els canelons”, deia amb sarcasme la piulada. Un tuit que els agents d’informació dels Mossos d’Esquadra van analitzar amb un atestat de 40 pàgines. La resta d’investigats també preparen escrits similars.

Les ‘fake news’ de Pablo Casado, la base

L’aclariment presentat pel tuitare investigat recull les notícies que van inspirar la seva broma sarcàstica a Twitter. En concret, les paraules de l’aleshores líder del PP, Pablo Casado, en què afirmava que els nens no podien anar al lavabo si no ho demanaven al professor en castellà i que els posaven pedres a les motxilles si no parlaven català. Per cert, unes paraules que han estat objecte de diverses querelles, una per part del Grup d’Advocats Independents, l’altra per part de JxCat i una altra per part del Govern.

Arran d’aquestes declaracions, de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que imposava el 25% del castellà a totes les escoles catalanes i de les mesures cautelars que exigien aplicar aquest percentatge immediatament al centre Turó del Drac –a petició d’una família–, el tuiteire va escriure la piulada ara objecte d’investigació. En l’escrit de rèplica, l’advocat remarca que el tuit “desfermà” a Twitter “tot un seguit dinsults i amenaces” contra l’investigat i el seu perfil. Així mateix indica que va respondre “amb el sarcasme que és habitual en ell, respostes que es corresponen precisament amb els tuits investigats (i daquí que diguem que els investigadors els descontextualitzen)”.

De “lazipolla” a “com de tendre ha d’estar la seva àvia”

Amb tot el detall, la defensa del tuitare aporta una variada mostra dels centenars d’insults i amenaces que va rebre durant una bona temporada. Curiosament, cap d’aquests tuits ha estat ni mencionat en la “profusa” investigació dels Mossos d’Esquadra que han bastit l’acusació. Ara, però, es posen negre sobre blanc, tal com el jutge ho ha requerit per fer un exercici de “ponderació”. L’escrit ha arribat després que el pare de la criatura de Canet hagi trencat el seu silenci i s’hagi passejat pels diaris editats a Madrid més agressius contra la immersió lingüística després d’haver declarat davant el jutge com a perjudicat.

Els insults i barbaritats adreçades a un dels tuitaires investigats pel cas Canet

“Ojalá lo pague carísimo”, “lazipolla”, “saco de mierda”, “semajente especímen”, “feo”, “bicho”, “te convierto en cocrequitas de sesos”, “le he puesto unas cuantas inyecciones”, “puto Jorge, tiene una cara de boderline, lo coge el chiquillo a él y lo hostia antes de que se menee, le deseo una vida larga porque morirà siendo aún español”, “la rata me ha bloqueado”, “lo que te ha fallado son unas cuantas tocatas, valiente”, “da igual, sigues siendo un hijo de la gran puta”, “de los grandes”, “menuda cara de gilipollas que tiene”, “con lo tierna que tiene que estar su abuela”, “a parte de tonto del culo, eres feo de cojones, nene”, “otro tarado más”, “perturbado”, “miseria humana”, “gilipollas de mierda”, “estoy esperándote por si quieres venir a hacer canelones con mi polla, dime dónde quedamos y me das la receta”, “¿cómo le digo que soy español y me puede comer el canelón que tengo aquí colgando?”, “thas cansat de llepar ous catalans?”, “empieza a comer culos”, “fill de la gran puta”, “menudo hijo de la gran puta lazi enfermo”, “le llegarà su hora”, “puto catalibán”, “camufla sus apellidos como en la Alemania nazi”, “el coño de tu puta madre”, “malnacido, hijo de puta”, “mala persona”, “hijo de la gran puta”, “otro hijo de la gran repu….”, “otro hijo de puta indepe”, “gran hijo de puta, le iba a explicar cómo resuelven esto los hombres, grandísimo saco de mierda”, “hijo de la gran puut”, “es un hijoputé y un cabronet”, “hijo de la gran puta, ven a por mí”, “bastardo, hijo miserable de cien hienas sarnosas”, “bastardo”, “trozo de carne con nariz de cereza”, “lazi”, “gilipollas”, “tengo a tu puta madre en mi cama”, “rata, calaña”, “lazipollas, cobarde, rata indepe”, “HDLGP = hijo de la gran puta”, “gallina, inmundicia parasitaria”, “trozo de carne”, “mierdecilla”, “comepollas”, “hijo de la gran puta, ojalá que los canelones los hagan con sus huevos y se los coma”, “escoria”, “anal.fabeto”, “puto imbécil”, “es imbécil muy imbécil”, “idiota, tonto del pueblo”, “necesita terapia de choque a cinco dedos por sesión para reconducirlo de notas severo a notas funcional”, “escoria humana, pura basura”, “hijo de la gran puta, tus padres estaran arrepentidos de haberte traido al mundo”, “ el reuma lo tienes en el cerebro, no tienes ni corazón ni alma, eres un engendro de ser humano, una gran mierda”, “hoy he soñado que bombardeaba nuclearmente Cataluña una vez sacados de esa zahúrda a los no indepentistas por nuestro ejército, Barcelona la nueva Pripyat (=Chernobil) precioso, con uranio derritiéndose como caramelo en un gofre”, “mejor que nos coma la butifarra, hijo de la gran Cataluña”, “¿no hay nadie que lo tenga cerca y le dé un cosqui?”, o “te deseo una soga barata y limpia”.

El diputat de Vox que Twitter va castigar

L’escrit recull també la reacció d’Alberto Tarradas, diputat de Vox al Parlament per la demarcació de Girona. Tarradas va capturar el tuit i va fer la glossa : “Este escombro dice que hará canalones con carne de niños hispanohablante, con esta classe de seres no hay más dialèctica que las togas y las porras”. Precisament, l’imputat va denunciar aquesta piulada a Twitter i la companyia propietària de la xarxa social va bloquejar el compte del diputat. Curiosament, en canvi, Twitter no va eliminar el tuit dels canelons fins que no va rebre una ordre judicial arran de la denuncia de la fiscalia d’odi.

L’escrit d’aclariment també aporta fòrums d’internet i notícies publicades en diaris on ataquen el tuitaire amb insults i menyspreu. Per altra banda, l’equip de la defensa també cataloga una sèrie de tuits que “van entendre la ironia” i van seguir la conya dels canelons, lloant el sarcasme de la piulada. Ara el jutge té tot el material per “ponderar” qui va rebre més a Twitter i la ironia del piulador.