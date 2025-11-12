La querella per la gestió de la DGAIA, al jutjat dels casos Volhov i Negreira

Diuen que un cop és un accident; dos, una casualitat i tres, una conspiració. Una màxima que es pot aplicar a la complexa i enverinada biosfera politicojudicial catalana. Ara també en el cas de l’escàndol de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), a la vista d’on ha anat a parar la primera querella presentada per un cas que ha esverat l’agenda política i social de Catalunya.
El cas ha anat a parar al Jutjat d’Instrucció número 1 de Barcelona que ha instruït causes que han mantingut la política i institucions catalanes penjada d’un fil com la macrocausa Volhov, sobre la presumpta trama russa del Procés, o el cas Negreira que acusava el Barça de la compra d’àrbitres. Ara, a més, s’afegeix que la magistrada titular d’aquest Jutjat és Alejandra Gil, que va ser l’encarregada de prosseguir i tancar la instrucció de la causa mare del Procés i del referèndum el Primer d’Octubre.
Gil va ser la substituta del magistrat que va obrir la causa contra l’independentisme, el ja traspassat l’any 2018, Juan Antonio Ramírez Sunyer. Una jutgessa que, a més, va haver de torejar amb una altra instrucció del Jutjat 9 de Barcelona que investigava els mateixos fets que el 13. De fet, es tracta de la jutgessa que més ha demorat, juntament amb el cas dels Síndics del Referèndum l’aplicació de l’amnistia.
Només diligències indeterminades
Segons ha pogut saber El Món, la querella ja té número de diligències indeterminades, tot i que encara no s’ha donat trasllat a la fiscalia. De fet, faltava algun document respecte dels poders dels querellants que ja ha estat acomplert. La querella va ser presentada per l’Associació Guardianes de la Inocencia, una organització sense ànim de lucre dedicada a la protecció dels drets dels infants i la lluita contra l’abús infantil.
La querella es dirigeix contra dos exconsellers, secretaris generals i responsables del departament de Drets Socials els darrers anys arran del cas d’una menor de 12 anys que, tot i estar sota la tutela de la DGAIA, va ser víctima d’una xarxa de pederàstia. A la querella també es van afegir les irregularitats que va denunciar la Sindicatura de Comptes i que fa mesos investiga l’Oficina Antifrau.
En concret, la querella apuntava els consellers Chackir El Homrani i Violant Cervera, l’exsecretari general Josep Ginesta i Ester Baras, i tots aquells responsables polítics i funcionaris que hi tinguessin alguna responsabilitat. Els delictes en els quals es fonamentaven era prevaricació, negligència i omissió del deure de protecció. Tot en el marc de la noia de 12 anys víctima de la xarxa, a més de les irregularitats en la gestió de prestacions econòmiques per a joves extutelats per part del Servei d’Avaluació i Suport al Postacolliment (SEVAP) de Girona.