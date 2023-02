Puigdemont vol més referències al Catalangate en l’informe sobre Pegasus

El president a l’exili i eurodiputat de Junts Carles Puigdemont vol que l’informe del comitè de l’Eurocambra que investiga l’ús de programes espia com Pegasus a la Unió Europea (UE) inclogui més referències al Catalangate. Per això, Puigdemont ha presentat unes esmenes al text en les quals recorda que l’espionatge contra l’independentisme afecta desenes de persones, entre les quals polítics, activistes i advocats relacionats amb el Procés. En concret, un dels objectius del president a l’exili és que el text menciona l’espionatge a Gonzalo Boye en el mateix moment en què els eurodiputats de Junts preparaven l’estratègia pel suplicatori al Parlament Europeu. El comitè haurà de votar aquestes esmenes, les quals també assenyalen que l’Estat no té interès a investigar la intrusió i que ho ha demostrat, per exemple, negant-se a crear una comissió d’investigació o amb la no proliferació de demandes judicials.

L’escrit que ha presentat Puigdemont també menciona l’informe del Bundestag -el Parlament alemany- que titlla d’“inadmissibilitat” aquest tipus d’espionatge en territori alemany, un fet que es podria encabir si es confirma el seguiment al president a l’exili per aconseguir la seva detenció a Schleswig-Holstein.

El president a l’exili i eurodiputat de JxCat Carles Puigdemont durant una protesta a l’Eurocambra per l’espionatge amb Pegasus a eurodiputats | ACN

La comissió Pegasus visitarà Espanya per investigar

Una delegació del comitè Pegasus visitarà Espanya el 20 i 21 de març per investigar l’espionatge contra l’independentisme. Aquesta decisió arribava després que l’Eurocambra decidís ampliar tres mesos més la durada d’aquesta comissió, la qual només tenia previst un mandat d’un any.

L’anunci de la visita de la missió, que busca més informació sobre l’ús del programa espia a l’Estat i, sobretot, en l’afer Catalangate; va inquietar alguns sectors de l’espanyolisme per una possible participació de Puigdemont en aquesta delegació. Tot i que consideren que és “poc probable” que el president a l’exili vingui, afirmen que és una situació que no poden descartar del tot.