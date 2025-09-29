Nova jornada de declaracions en el cas per la investigació contra tres agents dels Mossos d’Esquadra –Xavier Manso, David Goicoechea i Jordi Rodrigo– acusats de facilitar el retorn del president a l’exili Carles Puigdemont cap a Waterloo, el 8 d’agost de 2024. Aquest matí ha estat el torn d’una de les principals figures de l’organigrama del comandament de la policia de la Generalitat, el cap de la Comissaria General d’Informació, Carles Hernàndez. Una unitat que es va encarregar de valorar les amenaces i els possibles escenaris del retorn del president a l’exili per al debat d’investidura de Salvador Illa.
En la breu declaració celebrada aquest matí, al Jutjat d’Instrucció número 24 de Barcelona, Hernàndez ha reconegut que com a policia no podien fer identificacions a cap de les persones que esperaven o protegien el president, perquè no cometien cap acció delictiva. Però altra cosa es podria deduir dels tres mossos investigats que, amb el benentès que són funcionaris, podrien haver incorregut en algun comportament que podria suposar algun delicte.
Per altra banda, fonts pròximes al cas asseguren que, fins i tot, hauria advertit a la jutgessa que cap dels serveis d’informació dels cossos i forces de Seguretat de l’Estat i agències estrangeres d’intel·ligència consultades pels Mossos van preveure el retorn fugaç del president exiliat. En la jornada d’aquest matí, l’intendent s’ha limitat a ratificar els informes presentats a la instrucció i ha puntualitzat algunes de les afirmacions de les acusacions. Un cas en què organitzacions ultraespanyolistes, com Hazte Oír, o formacions polítiques espanyoles com Vox, són acusacions.
Una llarga instrucció
El passat dia 30 de juny ja va declarar al jutjat el que el dia dels fets era cap del cos dels Mossos, Eduard Sallent. El comissari, actualment responsable de la Regió Metropolitana Sud, va ratificar al jutjat que no van preveure que Puigdemont tornaria a marxar el 8 d’agost. Així va validar els informes. El cap de la comissaria general d’Informació, Carles Hernàndez, ha seguit en la mateixa línia, de la mateixa manera que els dos membres de la Divisió d’Afers Interns que també han passat per la Ciutat de la Justícia aquest matí. Cal tenir present que la jutgessa ha prorrogat la instrucció sis mesos més a petició de les acusacions i del ministeri públic.
Els fets investigats pel jutjat es remeten a la fugaç tornada de Puigdemont després de vuit anys d’exili i la seva breu aparició pública en un acte al passeig de l’Arc de Triomf. Havia assegurat durant la campanya electoral com a candidat de Junts per Catalunya que tornaria, i tothom donava per fet que es quedaria, cosa que hauria portat a la seva detenció. Finalment, Puigdemont va aparèixer en un escenari, va pronunciar un breu discurs i va desaparèixer entre la munió de manifestants que esperaven la seva arribada. Un fort dispositiu policial no va poder evitar que retornés a l’exili el mateix vespre del debat de la investidura.