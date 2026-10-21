Fins a darrera hora i superant les maniobres processals per part de l’administració de l’Audiència Nacional. Així es pot definir el darrer escrit presentat per evitar la destrucció dels indicis i proves recollits a la casa d’Alcanar per part de la policia en el marc de la investigació dels atemptats del 17 d’agost a Barcelona i Cambrils. La defensa dels pares del petit Xavi, el nen assassinat a la Rambla, ha demanat a l’Audiència Nacional aturar la destrucció de les proves que va demanar el cos de Mossos d’Esquadra amb el suport del ministeri fiscal.
De fet, l’escrit, de quatre pàgines i al que ha tingut accés El Món, recorda que el 24 de setembre passat ja es van oposar a la petició de destrucció. En aquella ocasió, la Lletrada de l’Administració de Justícia, va dictar una diligència d’ordenació quatre dies després, informant que les actuacions, amb la petició quedaven a la taula del magistrat ponent de la sentència. La sorpresa ha estat que el passat 15 d’octubre va dictar una nova diligència amb què autoritzava la destrucció sense que es pronunciés sobre les al·legacions presentades per les defenses. Ara, segons ha pogut saber El Món, han presentat un recurs de recusació per aturar la destrucció que demanen els Mossos d’Esquadra amb la complicitat del ministeri fiscal.
La comissió d’investigació, clau
El motiu del recurs és doble. Per una banda, el fet que entenen que els lletrats de l’Administració de Justícia no tenen competències per ordenar una destrucció quan una de les parts ha demanat aturar-la. I, en segon terme, les conclusions de la Comissió d’Investigació del 17-A al Congrés de Diputats. En aquest sentit, si bé recorden que l’avançament electoral ha escapçat l’aprovació de les conclusions -només s’havien de portar a votació- també és cert que depèn del resultat electoral, les reformes i iniciatives recollides en les conclusions es reactivin en la pròxima legislatura.
En aquest cas, el recurs remarca que una de les conclusions és la “reobertura d’una nova investigació sobre els fets ocorreguts nit de l’explosió, 16 d’agost del 2017, a la casa d’Alcanar i el fet que la Furgoneta Mercedes Benz de l’Iman, Abdelbaky Es Satty, va sortir disparada segons després de l’explosió, i no va aparèixer fins dilluns posterior, 21 d’agost de 2017, aparcada a la zona de càrrega i descàrrega del carrer més cèntric de Sant Carles de la Ràpita perquè fos localitzada per la policia, com així va passar a primera hora del matí”. Un fet al qual, a més, cal afegir que la Comissió ha constatat la relació de l’imam amb el Centre Nacional d’Intel·ligència. Una dada que podria ajudar a obrir una nova línia d’investigació. Per això reclamen aturar la destrucció o, en qualsevol cas, que sigui el magistrat qui ho ordeni.