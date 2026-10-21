Hasta última hora y superando las maniobras procesales por parte de la administración de la Audiencia Nacional. Así se puede definir el último escrito presentado para evitar la destrucción de los indicios y pruebas recogidos en la casa de Alcanar por parte de la policía en el marco de la investigación de los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils. La defensa de los padres del pequeño Xavi, el niño asesinado en la Rambla, ha solicitado a la Audiencia Nacional detener la destrucción de las pruebas que solicitó el cuerpo de Mossos d’Esquadra con el apoyo del ministerio fiscal.

De hecho, el escrito, de cuatro páginas y al que ha tenido acceso El Món, recuerda que el pasado 24 de septiembre ya se opusieron a la petición de destrucción. En aquella ocasión, la Letrada de la Administración de Justicia, dictó una diligencia de ordenación cuatro días después, informando que las actuaciones, con la petición quedaban en la mesa del magistrado ponente de la sentencia. La sorpresa ha sido que el pasado 15 de octubre dictó una nueva diligencia con la que autorizaba la destrucción sin que se pronunciara sobre las alegaciones presentadas por las defensas. Ahora, según ha podido saber El Món, han presentado un recurso de recusación para detener la destrucción que solicitan los Mossos d’Esquadra con la complicidad del ministerio fiscal.

Imagen de la comisión del 17-A en el Congreso esta mañana/Congreso

La comisión de investigación, clave

El motivo del recurso es doble. Por una parte, el hecho de que entienden que los letrados de la Administración de Justicia no tienen competencias para ordenar una destrucción cuando una de las partes ha solicitado detenerla. Y, en segundo término, las conclusiones de la Comisión de Investigación del 17-A en el Congreso de Diputados. En este sentido, si bien recuerdan que el adelanto electoral ha truncado la aprobación de las conclusiones -solo se tenían que llevar a votación- también es cierto que depende del resultado electoral, las reformas e iniciativas recogidas en las conclusiones se reactiven en la próxima legislatura.

En este caso, el recurso destaca que una de las conclusiones es la «reapertura de una nueva investigación sobre los hechos ocurridos la noche de la explosión, 16 de agosto de 2017, en la casa de Alcanar y el hecho de que la Furgoneta Mercedes Benz del Imán, Abdelbaky Es Satty, salió disparada segundos después de la explosión, y no apareció hasta el lunes posterior, 21 de agosto de 2017, aparcada en la zona de carga y descarga de la calle más céntrica de Sant Carles de la Ràpita para que fuera localizada por la policía, como así ocurrió a primera hora de la mañana». Un hecho al cual, además, hay que añadir que la Comisión ha constatado la relación del imán con el Centro Nacional de Inteligencia. Un dato que podría ayudar a abrir una nueva línea de investigación. Por eso reclaman detener la destrucción o, en cualquier caso, que sea el magistrado quien lo ordene.