La batalla soterrada que es manté a l’Audiència Nacional al voltant del sumari dels atemptats del 17 d’agost de 2017 a Barcelona i Cambrils continua. Però ara, en favor de les defenses. Després que el tribunal va decidir admetre la petició dels Mossos d’Esquadra, amb el suport del ministeri fiscal, per destruir les proves recollides a l’explosió d’Alcanar, on hauria mort el presumpte cervell de la trama dels atemptats, l’imam de Ripoll Abdelbaki es-Satty.
Davant la imminent destrucció, la defensa dels pares del petit Xavier, el nen de tres anys assassinat a la Rambla, va presentar un escrit de reposició perquè no els havien donat trasllat de la petició dels Mossos per poder presentar-hi al·legacions. El recurs era molt dur, tot recordant el dret de les víctimes que han estat part del procediment a participar en qualsevol debat sobre les decisions processals del cas. A més, recordava el resultat de la comissió d’investigació al Congrés que deixava la porta oberta a instar la Fiscalia a reobrir el cas per investigar detalls que encara no s’han aclarit, com ara l’explosió d’Alcanar i les relacions de l’imam amb els serveis d’informació de l’Estat.
Dos dies
El recurs ha estat estimat i han donat la raó a les defenses. Segons ha pogut saber el Món, a través d’una diligència s’ha donat trasllat a totes les parts del procés, inclosos els serveis jurídics del Departament d’Interior i de l’Ajuntament de Barcelona. Ara tothom té un termini de dos dies per presentar al·legacions a la proposta dels Mossos per destruir les proves d’Alcanar. Un cop hagi passat el termini, serà la sala que decidirà sobre la demanda de la policia que, en principi, justificava la petició per manca d’espai als magatzems dels Tedax del cos. D’aquesta manera, s’ha aturat sobre la campana la imminent destrucció de proves a l’espera de la decisió judicial definitiva.