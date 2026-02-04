Elisa Mouliaá retira l’acusació per agressió sexual contra Errejón

L’actriu i presentadora Elisa Mouliaá ha decidit retirar l’acusació per abús sexual -ara agressió sexual- contra Íñigo Errejón. Així ho ha anunciat la dona a través d’un comunicat a les xarxes socials, on assegura que aquest moviment no significa que s’estigui retractant, sinó que adopta aquest posicionament perquè ha arribat “al límit”. Mouliaá explica que va “donar la cara” després de l’aparició de denúncies anònimes contra l’exdirigent de Sumar. “Vaig fer aquest pas sola per confirmar que tot era cert quan es posava en dubte i per protegir altres dones”, apunta, abans d’afegir que ha estat “sola sostenint tot això” i que no ho pot seguir fent.
En aquesta missiva, la dona insisteix que no retira l’acusació “no perquè no sigui veritat, sinó perquè ningú pot carregar sola amb una cosa així”. “No fujo, acabo la meva part demostrant que no vull diners ni protagonisme: la veritat ja camina sola”, assenyala. És important remarcar que la renúncia de Mouliaá no implica que es tanqui definitivament el cas. A més de l’actriu, el procediment compta amb una acusació popular, la de l’associació ADIVE, que ha ratificat que mantindrà l’acusació. L’arxivament definitiu o la celebració del judici oral queda ara en mans de l’Audiència de Madrid.
COMUNICADO OFICIAL— Elisa Mouliaá (@ElisaMouliaa) February 4, 2026
He decidido retirar mi acusación particular en el procedimiento por abuso sexual contra Íñigo Errejón. No es una retractación, es un límite.
La Fiscalía determinó la veracidad de los hechos y el juez Carretero apreció indicios de criminalidad enviándole al… pic.twitter.com/YW3shVnvfv
Un escàndol que va esclatar l’octubre del 2024
Cal recordar que Errejón va anunciar per sorpresa la seva dimissió l’octubre del 2024 al·legant motius de salut “física, mental i emocional”. La decisió de l’exdiputat va generar un gran terrabastall polític a Madrid. Tot i que en la seva carta de comiat l’exdirigent de Sumar va argumentar que havia arribat “al límit de la contradicció entre el personatge i la persona”, poc després va començar un degoteig de testimonis i queixes contra ell per abusos i actituds masclistes. Després de destapar-se el cas amb la denúncia de Mouliaá, una desena de dones més van explicar a través de les xarxes socials situacions similars i la periodista Cristina Fallarás va assegurar que tenia comptabilitzades fins a onze testimonis que van en la mateixa línia.
Arran de la denúncia de la presentadora i actriu, el titular del jutjat d’instrucció 47 de Madrid va instruir diligències i després de considerar-la “coherent en l’essencial”, va fer una interlocutòria d’obertura de judici oral. La Fiscalia -igual que la defensa- havia demanat l’arxivament provisional de la instrucció perquè considerava que no hi havia prou indicis per acusar penalment Errejón, i posteriorment va presentar un recurs contra la decisió del jutge de continuar el procediment.