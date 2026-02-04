Elisa Mouliaá retira la acusación de agresión sexual contra Errejón

La actriz y presentadora Elisa Mouliaá ha decidido retirar la acusación por abuso sexual -ahora agresión sexual- contra Íñigo Errejón. Así lo ha anunciado la mujer a través de un comunicado en las redes sociales, donde asegura que este movimiento no significa que se esté retractando, sino que adopta esta postura porque ha llegado «al límite». Mouliaá explica que «dio la cara» después de la aparición de denuncias anónimas contra el exdirigente de Sumar. «Di este paso sola para confirmar que todo era cierto cuando se ponía en duda y para proteger a otras mujeres», apunta, antes de añadir que ha estado «sola sosteniendo todo esto» y que no puede seguir haciéndolo.

En esta misiva, la mujer insiste en que no retira la acusación «no porque no sea verdad, sino porque nadie puede cargar sola con algo así». «No huyo, acabo mi parte demostrando que no quiero dinero ni protagonismo: la verdad ya camina sola», señala. Es importante remarcar que la renuncia de Mouliaá no implica que se cierre definitivamente el caso. Además de la actriz, el procedimiento cuenta con una acusación popular, la de la asociación ADIVE, que ha ratificado que mantendrá la acusación. El archivo definitivo o la celebración del juicio oral queda ahora en manos de la Audiencia de Madrid.

COMUNICADO OFICIAL



He decidido retirar mi acusación particular en el procedimiento por abuso sexual contra Íñigo Errejón. No es una retractación, es un límite.



Un escándalo que estalló en octubre de 2024

Es importante recordar que Errejón anunció por sorpresa su dimisión en octubre de 2024 alegando motivos de salud “física, mental y emocional”. La decisión del exdiputado generó un gran revuelo político en Madrid. Aunque en su carta de despedida el exdirigente de Sumar argumentó que había llegado “al límite de la contradicción entre el personaje y la persona”, poco después comenzó un goteo de testimonios y quejas contra él por abusos y actitudes machistas. Tras destaparse el caso con la denuncia de Mouliaá, una decena de mujeres más explicaron a través de las redes sociales situaciones similares y la periodista Cristina Fallarás aseguró que tenía contabilizados hasta once testimonios que iban en la misma línea.

A raíz de la denuncia de la presentadora y actriz, el titular del juzgado de instrucción 47 de Madrid instruyó diligencias y tras considerarla «coherente en lo esencial», hizo un auto de apertura de juicio oral. La Fiscalía -al igual que la defensa- había pedido el archivo provisional de la instrucción porque consideraba que no había suficientes indicios para acusar penalmente a Errejón, y posteriormente presentó un recurso contra la decisión del juez de continuar el procedimiento.