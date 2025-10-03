El Procés desapareix de l’obertura de l’any judicial a Catalunya

Canvi d’etapa. Després d’anys i panys de crítiques desacomplexades a l’independentisme o a les lleis o decisions que amorosien la repressió a l’independentisme, aquest divendres el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha canviat el contingut i el to. Ha estat en la tradicional cerimònia d’obertura de l’any judicial, on en els darrers anys, el ja expresident, Jesús Maria Barrientos, aprofitava el seu discurs, gairebé tot en castellà, per carregar els neulers contra l’independentisme i deixant que el TSJC esdevingués un dels símbols de la repressió espanyola.
Enguany, la cerimònia celebrada aquest migdia al Palau de Justícia de Barcelona, s’ha assemblat a les dels darrers com un ou a una castanya. De fet, el TSJC obria la seva activitat —oficialment— amb una nova presidenta, Mercè Caso. La magistrada ha evitat qualsevol referència política, ha fet tot el discurs en català —llevat una breu màxima d’Immanuel Kant—, ha reclamat als jutges més transparència amb la premsa i ha citat “Incerta Glòria” de Joan Sales, una obra magistral de referència en el món del sobiranisme. Tot i això, Caso, en el seu paper més institucional ha reclamat més “recursos” per als tribunals, en sintonia al Fiscal Superior de Catalunya, el tortosí Francisco Bañeres.
35 places judicials més
Caso, que tenia el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, en primera fila així com diversos vocals del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), ha reclamat de forma urgent que Catalunya tingui, pel capbaix, 35 places judicials més, de les 187 que considera necessàries. En el seu discurs, Caso ha detallat que aquestes 35 places “caldria crear-les no el desembre del 2026, sinó ara, i aquesta creació no pot fer-se dependre de circumstàncies polítiques alienes”. En el mateix acte, tant ella com el fiscal superior han demanat al Departament de Justícia que millori la tecnologia als jutjats, sobretot als penals, que consideren que està força més endarrerida que no pas altres zones de l’Estat amb les competències transferides.