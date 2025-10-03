Missing 'path' query parameter
El judici al Fiscal General començarà el 3 de novembre
Quico Sallés
03/10/2025 13:12

La Sala Penal del Tribunal Suprem va per feina. Així, aquest divendres ha assenyalat entre el 3 i el 13 de novembre el judici al fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, per un delicte de revelació de secrets, per presumptament haver filtrat a un mitjà de comunicació el contingut confidencial d’un correu electrònic que l’advocat d’Alberto González, la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En concret, les sessions del judici se celebraran els dies 3,4,5,11,12 i 13 de novembre, en jornades de matí i vespre, que començaran a les deu del matí.

