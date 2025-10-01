El cas Santos Cerdán està fent saltar guspires al convent de les Saleses de Madrid, la seu institucional del Tribunal Suprem. A poc a poc, el to dels escrits de les defenses, el ministeri fiscal, les acusacions han apujat el to mostrant un joc absolutament ofensiu més semblant al tradicional futbol anglès que al jogo bonito brasiler. Ara, s’hi ha afegit el jutge Instructor de la sala penal del cas, Leopoldo Puente, que ha dictat una interlocutòria on esbronca la defensa de l’exnúmero tres del PSOE, pel seu contingut, to i “adjectius gruixuts” dedicats al magistrat.
És una interlocutòria, de vuit pàgines i a la que ha tingut accés El Món, impregnada de l’estil directe que caracteritza al magistrat. Amb aquesta resolució tomba el recurs de reforma contra la seva decisió de no admetre un seguit de diligències demanades per la defensa. Unes diligències que els advocats consideren necessàries per bastir una estratègia de defensa i evitarien una instrucció amb vulneració de drets fonamentals.
“Adjectius gruixuts”
El jutge, per tant, confirma la seva decisió de no admetre cap de les peticions i, de retruc, fa una repassada als arguments esgrimits per la defensa en el recurs de reforma. De fet, fa un retret general a l’ús d’aquest recurs per criticar els “raonaments” i “l’actuació” de l’instructor. Tot plegat en un llarg paràgraf on el togat no s’està d’enumerar una per una, les crítiques de la defensa i recriminant el fons, la forma i el mitjà per fer-ho.
“No és ocasió adient pel desfogament de la part, qualificant, fins i tot amb l’ús de gruixuts adjectius, l’actuació de l’instructor o la seva manera de raonar (que, en aquest cas, a la part se li sembla, en certes ocasions, pueril i potser frívola, o atribuint-li un propòsit sarcàstic, quan no ho és de sarcàstic); ni és tampoc el moment ni el lloc més idoni per establir extravagants paral·lelismes entre aquesta causa especial i els judicis sumaríssims de la dictadura; ni per valorar la competència dels membres de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO), departament d’investigació econòmica i anticorrupció (als quals es refereix la part genèricament com a ‘guàrdies’ i considera que estan mancats de perícia acreditada); ni per entrar en debat amb les consideracions efectuades pel Ministeri Fiscal en relació, a més, amb un recurs diferent, interposat també per aquesta mateixa part”, escriu el jutge.
Tot i aquestes “consideracions” el jutge recorda a la defensa que si vol incorporar diligències d’altres procediments, com el que se segueix en el Jutjat Central d’Instrucció número 2 de l’Audiència Nacional, digui quines són en concret i el vincle que tenen amb la causa de Santos Cerdán. Així mateix, respecte als àudios, insisteix que encara tindrà temps per demanar més proves o verificacions de les pericials de la Guàrdia Civil i que, en tot cas, encara té un camí per poder reclamar aquestes diligències que el jutge titlla ara “d’inútils i impertinents” i és que presenti un recurs d’apel·lació a la sala penal del Tribunal Suprem.