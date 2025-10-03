La Sala Penal del Tribunal Supremo avanza con rapidez. Así, este viernes ha señalado entre el 3 y el 13 de noviembre el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos, por presuntamente haber filtrado a un medio de comunicación el contenido confidencial de un correo electrónico que el abogado de Alberto González, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En concreto, las sesiones del juicio se celebrarán los días 3, 4, 5, 11, 12 y 13 de noviembre, en jornadas de mañana y tarde, que comenzarán a las diez de la mañana.

