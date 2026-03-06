Sonor clatellot de la Sala Penal de l’Audiència Nacional a l’organització HazteOir.org i la seva ofensiva contra el PSOE. Els magistrats, en una interlocutòria de nou pàgines i a la que ha tingut accés El Món, han desestimat el recurs presentat per l’associació Hazteoir.org contra la interlocutòria dictada pel magistrat instructor del Tribunal Central d’Instància número 6, Antonio Piña, en què acordava inadmetre una querella contra l’expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero per delictes de blanqueig de capitals, organització criminal i tràfic de drogues en relació amb la seva vinculació amb el president de Veneçuela Nicolás Maduro.
La resolució duríssima contra Hazteoir, que actua de fiscalia a l’ombra, destaca que la querella relata una sèrie de “conclusions especulatives” sobre el coneixement i cooperació de Zapatero en unes suposades activitats delictives. En aquest sentit, els togats no perden l’oportunitat d’alliçonar els serveis jurídics de l’associació ultraconservadora tot recordant que la tipificació penal dels fets s’ha de fer sobre els “fets relatats a la querella” i no “sobre els fets objecte de la querella”. Així mateix, els jutges fan memòria que a Espanya, les investigacions prospectives estan prohibides.
Cap actuació concreta
En el mateix sentit, la interlocutòria critica amb fermesa que la querella “no ha estat capaç de descriure una concreta actuació que pogués imputar-se al querellat que fos delictiva”. “La querella es limita a fer acusacions genèriques, indeterminades i sense cap suport fàctic objectivable”, desgranen els magistrats. Així acusa la querella d’utilitzar “informacions periodístiques esbiaixades i pròpies d’una valoració de crítica política sense cap nivell de versemblança”. En la mateixa línia, interpreta que la querella només buscar obrir una “causa general i prospectiva” contra Zapatero.