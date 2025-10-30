Sorpresa al Principat d’Andorra. El titular del jutjat Central d’Instrucció número 6 de l’Audiència Nacional, Antonio Piña, ha dictat una interlocutòria, signada dimarts d’aquesta setmana, amb què comunica al comissari d’intel·ligència jubilat, José Manuel Villarejo, que li permet viatjar al Principat d’Andorra per tal de testificar en la causa oberta per la justícia andorrana on s’investiga la trama andorrana de l’operació Catalunya.
Una decisió que ha tingut l’informe favorable del ministeri públic i que ha sorprès a moltes de les parts personades en la macrocausa Tandem, el gegantí sumari amb més de 40 peces separades en les quals s’investiguen els negocis privats públics i semipúblics del comissari. Cal tenir present que Villarejo té el passaport retirat i es troba en situació de llibertat provisional des del 3 de març de 2021. De fet, el comissari ha estat condemnat per algunes de les peces separades de la Tandem ja jutjades i en altres n’ha resultat absolt.
Una dia intens
En concret, el magistrat autoritza que Villarejo es traslladi als jutjats andorrans per comparèixer el pròxim dia 4 de novembre a les tres del migdia. Villarejo està citat, juntament amb Jordi Cinca, exministre de Finances del govern d’Andorra en plena operació Catalunya; Gilbert Saboya, aleshores ministre d’Afers Exteriors; l’advocat José Maria Fuster Fabra, exadvocat dels propietaris de la BPA i Ramon i Higini Cierco. De fet, serà un dia intens a la batllia andorrana i força esperada, perquè és pas clau per la continuïtat de la causa oberta per l’Institut de Drets Humans d’Andorra (IDHA) amb col·laboració amb Drets contra Mariano Rajoy i dos dels seus ministres, Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro així com la cúpula d’Interior durant la seva primera etapa a la Moncloa.
La causa investiga la ingerència espanyola al Principat d’Andorra per intentar trobar fons amagats dels líders independentistes, un operatiu que hauria acabat amb la intervenció i el tancament de la Banca Privada d’Andorra (BPA), l’entitat on la família Pujol Ferrusola hi tenia els diners que suposadament provenien de la “deixa” de l’avi Florenci Pujol.