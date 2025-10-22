El comissari d’intel·ligència jubilat del CNP, José Manuel Villarejo, estrella de l’operació Catalunya, ja acumula una nova absolució en la macrocausa Tàndem –una carpeta judicial sobre afers al marge dels seus casos catalans. La Secció Quarta de la Sala Penal de l’Audiència Nacional ha absolt el comissari de l’encàrrec ordenat per l’empresari José Moya Sanabria, el 2021, perquè l’ajudés a resoldre el conflicte que mantenia amb la companyia constructora Martinsa Fadesa i amb el seu president, Fernando Martín, per recuperar la inversió de cent milions d’euros que havia fet en aquesta immobiliària.
Es tracta de la peça separada número 25 batejada com a “projecte Saving” i en la qual la Fiscalia Anticorrupció sol·licitava una pena per a Villarejo de 23 anys i mig de presó i de gairebé 19 anys per a Redondo. En la sentència, de 124 pàgines i a la que ha tingut accés El Món, els magistrats absolen Villarejo i també el seu soci Rafael Redondo dels delictes suborn passiu propi, descobriment i revelació de secrets a tercers comesos per funcionari públic en el cas del comissari i de falsedat en document mercantil.
Cap delicte
La sentència, força plàstica en el seu contingut, determina que els fets provats no poden constituir cap delicte. Així els fets provats a la resolució relaten que mes de juliol del 2011 José Moya Sanabria, que ja és mort, va contactar amb Villarejo, a fi i efecte que l’ajudés a resoldre el conflicte que, a compte d’una inversió que havia realitzat, mantenia amb la companyia Martinsa Fadesa i amb el seu president, Fernando Martín.
En concret, l’origen del conflicte era una inversió que Moya Sanabria, en nom seu i també a través d’una societat patrimonial de la qual n’ era titular, havia realitzat adquirint accions de la immobiliària per un import superior a 100.000.000 d’euros l’any 200. Una xifra que suposava aleshores, aproximadament el 5 per 100 del capital social de la companyia i que pretenia recuperar. L’encomana a Villarejo implicava detectar i trobar irregularitats que s’haurien produït en el procediment concursal de Martinsa Fadesa. Si Villarejo trobava aquestes irregularitats podria utilitzar-les per negociar amb Martin la inversió.
El tribunal conclou que la informació trobada, com es va obtenir i els diners que en va pagar no poden constituir cap delicte perquè va ser un negoci entre particulars. En aquest sentit, emfatitza que Villarejo va actuar en condició de consultor privat i no aprofitant el seu passat com a comissari de policia. “Aquest Tribunal no considera provat que l’actuació executada per l’acusat José Manuel Villarejo Pérez, amb la participació del també acusat Rafael Redondo Rodríguez, tingués relació amb les funcions públiques del primer, com a Comissari del Cos Nacional de Policia, adscrit a la DAO”, dictamina la resolució de la qual n’ha estat ponent el magistrat Javier Mariano Ballesteros.
L’administració no s’ha vist perjudicada
Els magistrats ressalten que res no indica que es produís un menyscabament a l’Administració Pública en benefici propi. D’aquesta manera, raonen que els fets no constituien res més que aconseguir uns “interessos particulars lucratius mitjançant la realització d’una investigació privada sol·licitada per Sanabria” sobre possibles irregularitats que sospitava en el procediment concursal de Martinsa Fadesa. L’objectiu era tenir la informació per negociar la recuperació de la inversió.
Al capdavall, els magistrats també emfatitzen que els pagaments van respondre a la prestació de serveis de caràcter privat de recerca per part de Villarejo i el seu soci Redondo. “En definitiva, estem davant d’una actuació absolutament privada, de manera que el pagament de les quantitats abonades respon exclusivament a la contraprestació dels serveis realitzats dins de l’àmbit d’aquesta actuació privada”, conclou la sala.