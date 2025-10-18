El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Sánchez acusa el PP d’haver-se convertit en “un satèl·lit de l’extrema dreta”
Emma Monrós Rosell
18/10/2025 19:40

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha alertat de l’avenç de la ultradreta, tant a Europa com a la resta del món i també a l’estat espanyol, on ha acusat el PP de “convertir-se en un satèl·lit” de l’extrema dreta. Sánchez ha fet aquestes declaracions a Amsterdam, a Països Baixos, en la clausura del Congrés del Partit Socialista Europeu, on ha advertit que la dreta convencional europea està adoptant la política de “copiar i enganxar” les mesures de la ultradreta.

En aquesta línia ha destacat que a l’estat espanyol “s’està intentant restringir el dret a l’avortament, neguen l’emergència climàtica, rebutgen les lleis de memòria democràtica i volen fer marxa enrere en el progrés per a lluitar contra la violència masclista”, ha lamentat. Tot i que no ha fet menció directa al Partit Popular, ha carregat contra ells afegint que “estan desmantellant la base de la democràcia”.

Feijóo i Abascal conversen en la desfilada militar del 12-O a Madrid / Europa Press

La situació internacional de la ultradreta

En aquesta línia també ha afegit que l’extrema dreta “escampa pel món missatges plens d’odi i mentides” i lamenta que el paper de les forces de la “dreta convencional” sigui “rendir-se”. “Ho fan perquè volen sobreviure políticament”, ha dit. Referent a això, Sánchez ha llançat un avís a la dreta una cita de l’expresident dels EUA, John F. Kennedy: “En el passat, aquells que bojament van buscar el poder cavalcant a llom d’un tigre van acabar dins d’ell”.

El secretari general del PSOE també ha parlat de la situació a Europa en referència a l’extrema dreta, posant rellevància al passat i la història del continent, preguntant-se “quantes vegades s’han de repetir els mateixos errors que van portar-la a un desastre”. “Aprendran les lliçons de la història? Per què això és exactament el que està passant a Europa”, ha afegit Sánchez. En aquesta línia, el president de l’executiu espanyol ha apel·lat a la “unió de totes les forces progressistes” i ha emfatitzat que “per ser creïbles han de ser conscients, coherents i no poden haver-hi dobles vares de mesurar”, ha afegit.

