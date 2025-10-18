El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha alertat de l’avenç de la ultradreta, tant a Europa com a la resta del món i també a l’estat espanyol, on ha acusat el PP de “convertir-se en un satèl·lit” de l’extrema dreta. Sánchez ha fet aquestes declaracions a Amsterdam, a Països Baixos, en la clausura del Congrés del Partit Socialista Europeu, on ha advertit que la dreta convencional europea està adoptant la política de “copiar i enganxar” les mesures de la ultradreta.
En aquesta línia ha destacat que a l’estat espanyol “s’està intentant restringir el dret a l’avortament, neguen l’emergència climàtica, rebutgen les lleis de memòria democràtica i volen fer marxa enrere en el progrés per a lluitar contra la violència masclista”, ha lamentat. Tot i que no ha fet menció directa al Partit Popular, ha carregat contra ells afegint que “estan desmantellant la base de la democràcia”.
La situació internacional de la ultradreta
En aquesta línia també ha afegit que l’extrema dreta “escampa pel món missatges plens d’odi i mentides” i lamenta que el paper de les forces de la “dreta convencional” sigui “rendir-se”. “Ho fan perquè volen sobreviure políticament”, ha dit. Referent a això, Sánchez ha llançat un avís a la dreta una cita de l’expresident dels EUA, John F. Kennedy: “En el passat, aquells que bojament van buscar el poder cavalcant a llom d’un tigre van acabar dins d’ell”.
El secretari general del PSOE també ha parlat de la situació a Europa en referència a l’extrema dreta, posant rellevància al passat i la història del continent, preguntant-se “quantes vegades s’han de repetir els mateixos errors que van portar-la a un desastre”. “Aprendran les lliçons de la història? Per què això és exactament el que està passant a Europa”, ha afegit Sánchez. En aquesta línia, el president de l’executiu espanyol ha apel·lat a la “unió de totes les forces progressistes” i ha emfatitzat que “per ser creïbles han de ser conscients, coherents i no poden haver-hi dobles vares de mesurar”, ha afegit.