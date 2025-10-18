El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha alertado del avance de la ultraderecha, tanto en Europa como en el resto del mundo y también en el estado español, donde ha acusado al PP de “convertirse en un satélite” de la extrema derecha. Sánchez ha hecho estas declaraciones en Ámsterdam, en Países Bajos, en la clausura del Congreso del Partido Socialista Europeo, donde ha advertido que la derecha convencional europea está adoptando la política de “copiar y pegar” las medidas de la ultraderecha.

En esta línea ha destacado que en el estado español “se está intentando restringir el derecho al aborto, niegan la emergencia climática, rechazan las leyes de memoria democrática y quieren retroceder en el progreso para luchar contra la violencia machista”, ha lamentado. Aunque no ha hecho mención directa al Partido Popular, ha cargado contra ellos añadiendo que “están desmantelando la base de la democracia”.

Feijóo y Abascal conversan en el desfile militar del 12-O en Madrid / Europa Press

La situación internacional de la ultraderecha

En esta línea también ha añadido que la extrema derecha “esparce por el mundo mensajes llenos de odio y mentiras” y lamenta que el papel de las fuerzas de la “derecha convencional” sea “rendirse”. “Lo hacen porque quieren sobrevivir políticamente”, ha dicho. Referente a esto, Sánchez ha lanzado un aviso a la derecha con una cita del expresidente de EE.UU., John F. Kennedy: «En el pasado, aquellos que locamente buscaron el poder cabalgando a lomos de un tigre terminaron dentro de él».

El secretario general del PSOE también ha hablado de la situación en Europa en referencia a la extrema derecha, poniendo relevancia al pasado y la historia del continente, preguntándose «¿cuántas veces se deben repetir los mismos errores que la llevaron a un desastre?». «¿Aprenderán las lecciones de la historia? Porque eso es exactamente lo que está pasando en Europa», ha añadido Sánchez. En esta línea, el presidente del ejecutivo español ha apelado a la «unión de todas las fuerzas progresistas» y ha enfatizado que «para ser creíbles deben ser conscientes, coherentes y no puede haber dobles raseros», ha añadido.