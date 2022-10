La premsa de Madrid es posa nerviosa amb el “desafiament” de Ponsatí

Que la consellera a l’exili Clara Ponsatí hagi trepitjat l’Estat espanyol durant uns minuts no ha deixat indiferent a ningú. Es tracta del primer cop que l’eurodiputada camina per terres del Principat des de la seva marxa a l’exili i no ha estat detinguda per cap autoritat espanyola. El desafiament de Ponsatí ha provocat reaccions de tothom, però a qui ha posat més nerviós ha estat a la premsa de Madrid. Mitjans com La Razón, Libertad Digital, Diario Sur o Crónica Global se n’han fet ressò i han titllat a l’eurodiputada de “colpista” i “fugida”. A més, asseguren que es tracta d’un “desafiament” a la justícia espanyola i s’han posat les mans al cap en el fet que no hagi estat detinguda per cap autoritat.

Clara Ponsatí entrant a l’Estat espanyol pel coll de Banyuls / Clara Ponsatí

“Colpista i fugida”

Un dels mitjans més afins al Partit Popular i a la dreta espanyolista, com és La Razón, ha titulat l’entrada de Ponsatí a l’Estat d’una forma que no deixa gens indiferent al lector: “Clara Ponsatí es cola a Espanya i torna a fugir sense ser detinguda”. De fet, és una forma de culpar a l’actual govern espanyol de no actuar-hi en contra. També recorden que la “controvertida consellera d’Educació de Carles Puigdemont” està “fugida de la Justícia” per delictes de sedició. A més, l’article mostra el seu nerviosisme en el fet que destaca que Ponsatí ha “ha presumit” amb fotografies al seu compte de Twitter.

Clara Ponsatí entrant a l’Estat espanyol pel coll de Banyuls / Clara Ponsatí

Destaquen que ho ha publicat al seu Twitter

D’altra banda, un mitjà que encara és més espanyolista que La Razón, com és Libertad Digital, titlla a la consellera Ponsatí de “colpista i fugida”, fent un titular d’allò més cridaner: “La colpista fugida Clara Ponsatí es vanta d’haver trepitjat terra espanyola durant mitja hora”. Un altre mitjà que es posa nerviós en el fet que hagi ensenyat i penjat fotografies al seu compte de Twitter. Fins i tot utilitza l’ironia assenyalant que es tractava d’una “trepidant aventura”, fent referència a la manifestació per reclamar l’obertura del Coll de Banyuls entre la Catalunya Nord i el Principat. També assenyalen que Ponsatí ha fet mitja volta per por que alertessin la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, tot i que en la mitja hora que va ser-hi present no es va presentar cap autoritat policial. A més, l’esmentat diari destaca a Ponsatí com una de les “colpistes amb un discurs més radical”.

Mitjans com Diario Sur o Crónica Global han qualificat de “performance” i de “desafiant” l’actitud de Ponsatí. Diario Sur hi explica les negociacions entre Esquerra Republicana i el govern espanyol, en el qual hi destaca la reforma del delicte de sedició. Amb això, asseguren que “Puigdemont fa mesos que amenaça amb tornar a Espanya”. Crónica Global també deixa un titular que va en la seva línia editorial: “Ponsatí, desafiant, entra a Espanya malgrat estar fugida”.