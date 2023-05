La Moncloa ignora l’ONU: “El que ha de fer Puigdemont és tornar per ser jutjat”

La Moncloa ha decidit fer-se la sorda i ignorar el dictamen del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides que conclou que l’estat espanyol va violar els drets polítics de Carles Puigdemont en suspendre’l com a diputat l’any 2018 sense una sentència. La vicepresidenta primera i ministra d’Economia, Nadia Calviño, ha retorçat el sentit de la decisió del comitè i ha assegurat que “reafirma que el que ha de fer Puigdemont és tornar a Espanya per a ser jutjat”.

El dictamen deixa clar que Espanya va violar l’article 25 del Pacte de Drets Civils i Polítics per haver impedit la participació política de Puigdemont després de ser nomenat diputat al Parlament de Catalunya a les eleccions del 21 de desembre del 2017. El comitè, que considera el dret a la participació política “l’essència del govern democràtic”, retreu a l’estat espanyol que suspengués Puigdemont —que ja era a l’exili— sense haver-lo condemnat.

Puigdemont, Puig, Comín i Boye en la compareixença després de la decisió del TJUE / ACN

El govern espanyol no confirma si donarà explicacions a l’ONU

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Calviño no ha volgut explicar quina resposta donarà el govern espanyol al Comitè de Drets Humans de l’ONU, que li ha donat 180 dies per comunicar quines mesures ha pres per evitar que es repeteixin casos així. Segons Calviño, “justament el que diu la decisió és que hi ha d’haver una sentència, igual que va passar amb la resta de persones que van participar dels fets del 2017”.

El Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides reconeix que el Tribunal Constitucional no va violar els drets polítics de Carles Puigdemont quan li va exigir que anés al Parlament per a ser investit president, però matisa que tampoc li va deixar gaires opcions. El dictamen assegura que el seu “retorn a l’estat espanyol hauria derivat inevitablement en la seva presó preventiva” i que l’única manera que tenia Puigdemont de garantir que no es violessin els seus drets polítics era “mantenir-se fora del territori de l’estat”.